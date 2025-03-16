多個港口處「一帶一路」 或遇政治監管等阻力

出售43港口 分佈23國

據和記港口網站，目前公司港口遍佈亞洲、中東、歐洲等地，不少港口位置正好位處「一帶一路」的沿線國家，例如亞洲就有印尼、緬甸、泰國、越南、馬來西亞、巴基斯坦等，在中東亦有阿曼、伊拉克、沙特阿拉伯等國。最初特朗普點名不想巴拿馬運河由中國控制，最終長和擬出售中國內地及香港以外的43個港口，連帶位於其他國家的港口亦隨時一併落入美資手中。

上周《大公報》批評交易的評論文章獲港澳辦網站轉載，文內質疑交易並非「普通商業行為」，而是「霸權行徑」，要求「有關企業」面對大事大義大節前應三思，「好好想想自己要站在什麼立場、站在哪一邊」。長和宣布交易的原則性協議後，中國外交部曾表示：「我們反對在國際經貿關係中濫施脅迫、施壓的手段。」

摩通報告認為，交易涉及的大多數港口位置，不似美國、巴拿馬一類地區，沒有直接受當前的地緣政治緊張局勢影響，所以才教外界意外。

高盛：完成交易取決於法律及監管

在細節釐定前，外界仍未知曉今次交易會否遇到其他阻力，如高盛報告提醒，長和須與貝萊德-TiL財團落實條款細節，要完成交易亦取決於特定因素，例如法律及監管批准。《華爾街日報》引述消息人士稱，貝萊德集團贏得長和芳心，除開出的條件勝過其他企業外，貝萊德與部分競購對手相比，在同一市場內與現有資產相關的反壟斷憂慮較少。

[企業地球村]