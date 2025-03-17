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渣打主席料關稅令全球貿易續洗牌 亞洲與中東非洲貿易勢更緊密 集團助連繫客戶

【明報專訊】美國總統特朗普上台後兩個月累計加徵中國進口貨品兩成關稅，關稅徵收對象亦擬擴展全球，渣打（2888）主席韋浩思（José Viñals）認為，各國已與美國開始談判，料出現「超級關稅」如對華加幅達六成將不會出現，不過全球貿易路線將繼續洗牌，對美貿易會有所下降，但亞洲與中東、非洲之間的貿易連繫會更為緊密。韋浩思指出，渣打於上述新興市場和發達地區均有跨境銀行業務能力，在更為碎片化的世界，該行作為「超級連繫人」為各地客戶牽線將更有價值。

明報記者 歐陽偉昉

韋浩思認為，關稅肯定對全球貿易有負面影響，但不會過度估計關稅的影響，因為美國通過談判曾調整或取消關稅，其他國家也有防禦措施應付，例如內地於兩會提出加大經濟刺激，近年亦將其出口地多元化。

地緣政治成今年風險 或打擊需求

至於今年主要風險，他指出，除了全球貿易，還有地緣政治秩序也正在變化，當中或會發生一些摩擦和需求調整，將略為降低全球經濟增長，預期今年會增長約3%，不認為會出現衰退。不過，他預期，新興市場會有4%的較快增長，當中亞洲增長5%，因為亞洲市場佔渣打收入約70%，可為該行提供額外業務動力。

去年渣打支付、環球銀行業務等跨境銀行網絡收入73億美元，佔企業及機構銀行業務收入約62%。對於美國關稅會有什麼影響，韋浩思表示，與中美直接貿易相關收入只佔該行企業及機構銀行業務收入的1%，影響相當輕微。關稅等因素推動全球供應鏈繼續重組，該行在亞洲、非洲、中東等地有強大的業務，有助客戶適應，例如該行是唯一在東盟10國皆有業務的國際銀行，當客戶遷移至不同市場時，該行均可為客戶提供投資、融資、支付等一籃子服務。至於有否需要進入更多市場，他稱，渣打在亞洲、非洲和中東有全面銀行業務，歐洲和美洲也有營運，已有足夠能力在跨境銀行和富裕客戶財富管理尋找機會，業務網絡不需要有明顯改變。

美經濟增長或低預期 今年料減息兩三次

美國關稅或會推高物價，同時又增加經濟不確定，特朗普一度不排除經濟有衰退的可能，至於通脹和經濟衰退兩種相反的力度會如何影響聯儲局減息，韋浩思指出，經濟增長放緩與衰退是兩回事，聯儲局主席鮑威爾早前提及，現時美國經濟基本因素仍然良好，要將噪音從經濟信號分離。韋浩思認為，美國經濟增長不會如原有預期高，今年聯儲局很可能減息兩至三次，而市場亦正在反映相關預期。