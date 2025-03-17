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關稅料拖低內地經濟 靠谷內需抵消

【明報專訊】內地疫後經濟面臨內需不足、房地產投資放緩拖累，今年美國總統特朗普上任後對中國進口貨品加徵兩成關稅，或打擊去年支持經濟增長的淨出口。渣打（2888）主席韋浩思估計，關稅會拖累內地GDP增速1至1.5個百分點，不過他認為影響可被提振內需措施所抵消。他指出，目前內地經濟面臨一些短期挑戰，不過當局亦發出信號會以逆經濟周期刺激經濟，目前渣打預期GDP增速至少4.5%，並有上行空間。

至於內地能否達到5%增長目標，韋浩思稱，仍有待觀察，不止取決於當局財政和貨幣政策支持，也要有措施提振投資者和消費者信心，除了穩定房地產行業，更重要是繼續促進科技創新，民企在科技創新有關鍵作用，因此他樂見兩會為民企提供支持。除周期問題，他認為內地亦需要解決長期問題，包括提升社會安全網、醫療、退休金，讓居民減少儲蓄並增加消費。

在中期而言，韋浩思認為，內地經濟增長不會再如過往高速，但通過科技創新提高生產力，有助內地在人口結構開始不利時，保持一個令人滿意的增速。

旅客增 稱「港肯定已回來」

韋浩思上周與行政總裁溫拓思等管理層，以及國際諮詢委員會在港舉行會議，討論集團未來全球策略，以及香港和大灣區增長引擎和市場趨勢。他每次來港皆有留意乘車到辦公室的時間，今次是花費時間最長，「反映交通非常繁忙，是正面指標」，他在機場亦見有不少國際旅客，認為「香港肯定已經回來」，相信香港作為中國的重要國際金融中心、金融科技中心，將繼續保持活躍。