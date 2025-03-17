5月退任 稱上任時3目標已達到

韋浩思又稱，渣打業務韌性已得到加強，不論在資本、流動性水平和風險管理均處良好水平，企業管理亦已顯著改善。董事會委任現任高級獨董Maria Ramos繼任主席，而非從外部空降主席，是股東對銀行現有發展方向投下信任一票，有助繼任過程更為順利。至於給予繼任人的建議，韋浩思認為在管理層戰略方針上，需給予有效的積極建議，在重要事情上為管理層提供百分百支持，以及「讓管理層承擔責任」。

9年任期處理合規最具挑戰

對於9年任期最具挑戰的工作，韋浩思認為是與美國監管部門處理合規事宜，因為若未能妥善處理，則難以集中精力捕捉業務機會。渣打於2012年曾就為伊朗洗錢交易，與美國達成和解協議，惟美方及後指渣打在反洗錢監察不達標，2014年被再次罰款。另外，韋浩思稱，新冠疫情亦為重要挑戰，作為在接近60個市場經營的環球金融機構，要在員工未能實體上班下維持營運並不容易，不過其間該行運作良好，顯示出經營韌性。