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「新股女王」撐優化IPO定價 倡改發售價毋須入飛者確認

標籤：經濟

【明報專訊】港交所（0388）正就新股定價機制諮詢，當中建議擴大現行靈活定價機制，容許上市申請人在招股章程發布後，上調及下調最終發售價最多10%。有「新股女王」之稱的Vistra卓佳董事總經理兼IPO及過戶處總監鍾絳虹表示支持，認為發行人及投行可以較靈活定價。不過，對於建議同時引入需向新股申請人提供opt in確認（可選擇參與安排），她認為會增加流程的難度，應與現行下調發售價最多10%而不需要新股認購人確認的做法看齊。

重新確認增流程難度

根據現行機制，新股在招股章程中定下發售價後，仍可在上市前將最終發售價定為低於發售價不超過10%，而毋須延遲上市或刊發補充招股章程。不過，若要將定價高於發售價，則須先取消首次公開招股，並以修訂後的價格重新推出，同時補充或新增招股章程。

根據港交所諮詢文件，建議容許新股可在毋須延遲首次公開招股時間表下，上調定價不多於10%，以提升競爭力。若申請人行使發售價調整權（向上、向下或同時向兩個方向），該所建議向新股認購人提供「選擇性參與安排」，讓他們在申請表格表明是否有意認購股份。

倘港交所代發行人抽籤 或存角色衝突

鍾絳虹表示，現行做法是定價範圍的下限伸展10%是不需要新股認購人再確認，因為已在招股書內披露清楚，若將來上下限伸展10%，均需要新股認購人重新確認，這樣會增加工作流程上的難度。目前港交所新股電子平台FINI的機制，是要求發行人及其所聘請的代理人即過戶處先做配股抽籤，再等定價確認後，中介即券商安排付款，因為FINI是先分股再付款。如果要新股認購人一一確認，時間上及操作上有可能要多花一天。

她續指出，當然FINI可以改制，例如將配股抽籤的步驟改為由港交所代發行人在FINI機制內分股，但或有角色衝突之嫌，因為過戶處是發行人聘請的代理人，代表發行人為股票結算，而港交所是營運結算平台，並且同時擔任中央結算參與者的總代理人，而中央結算參與者是代表新股認購人去參與新股抽籤。如果港交所代表券商提交新股認購申請同時，又代表發行人抽籤分股，或許會被解讀為不符合目前大環境下提倡的ESG內之企業管治。

稱招股書披露清楚更新條例已可

因此，她認為較合理的做法，就是上限伸展10%，也不需要投資者去重新確認，而是按照現行下限伸展10%的做法，只要在招股書內披露清楚，將定價範圍擴闊，更新相關條例便足夠。