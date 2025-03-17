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阿里國際站：年初至今商品交易額增逾兩成

【明報專訊】阿里巴巴（9988）旗下海外企業對企業（B2B）跨境貿易平台阿里巴巴國際站（Alibaba.com），其總裁張闊接受傳媒訪問時表示，目前國際站內的供應商逾20萬家，當中約九成來自中國，公司預期於2027至2028財年開始前，來自中國以外的供應商將達10萬家。張續指出，國際站年初至今的商品交易總額（GMV）錄逾兩成以上的按年增幅，另他提到2023至2024財年其GMV為500億美元，認為對比起全球貿易33萬億美元規模而言，相信於人工智能（AI）的推動下，國際站的GMV仍有上升空間。

冀中國以外供應商達10萬家

張闊提到，國際站主要服務作為買家的中小企業，企業可以於線上採購商品，而國際站提供信用保障服務，解決買賣雙方的信任問題。他亦提到，國際站除為供應商提供廣告服務外，亦同時向供應商提供客戶關係管理（CRM）的SaaS（軟件即服務），國際站目前買家達5000萬個，平台買家「筆單價」（即訂單平均交易金額）為3000美元。

被問到全球掀起新一場貿易戰，如何影響平台的跨境貿易時，張闊認為，國際站GMV年初之今仍按年升逾兩成，相信未來增長趨勢仍可保持大約兩成水平，因愈來愈多企業參與環球貿易之中。張認為，關稅影響最終需要整條貿易鏈共同承擔，賣家或要下調自身利潤，另若有需要則調高商品價格。

張闊提到，留意到國際站平台上的買家數目增速較快的區域，包括北美、歐洲、拉丁美洲及亞太區內個別區域；而賣家數目增速較快區域，則為歐洲區內的意大利、德國及西班牙等。另張提到，商家由諮詢到加入到站內開始營運，大約需時兩星期至一個月，上線時間則視乎供應商所提供的資料是否齊全。

港業務GMV複合年增一倍

張闊稱，國際站推出4個AI agent（人工智能代理），包括「商品助手」、「營銷助手」、「接待助手」及「風險顧問」，解決供應商於平台線上營運最花時間的工序。他提到，供應商「較捲」（競爭極烈），而全球各地貿易因時差，導致賣家半夜亦要上線回覆買家的詢盤，而其接待助手則可自動回覆並協助買家查詢；香港方面，張表示，國際站香港區業務的GMV，於2022至2023財年起的近3年間，GMV複合年均增長率（CAGR）為1.03倍，同期客戶數目CAGR則為38%。