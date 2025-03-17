瑞銀證券孟磊：AI兩年後才推高中資股盈利 近月股價升因估值先升

孟磊表示，瑞銀投資銀行曾研究DeepSeek對各個行業中期的影響──半導體行業來說，可以加速國內自主可控的生態閉環；軟件角度來說，因為DeepSeek是開放的，因此絕大部分個人使用者、企業使用者可以用相對比較低的成本獲得高品質生成式AI的服務，從而進行進一步的創新。

AI可應用於機械人醫藥研發自動駕駛等

根據孟磊的觀點，與AI相關的板塊包括機械人、醫藥研發、自動駕駛及金融科技等等，都是投資者重點關注的方向，而在港股市場上亦看到了互聯網龍頭股已經出現了很明顯的估值上調。

孟磊認為，短期來說，AI不會為中國上市公司短期帶來非常大幅的盈利增長，可能等未來兩到三年才可慢慢看到相關盈利增長，因此相關股份近月股價上升更多由於資金的驅動帶來估值上調，他表示：「因為大家相信AI會改善生產力、提高生活品質、提高創新的範式，這樣的狀態之下，有愈來愈多的個人投資者及機構投資者進入了股票市場，這會對整體股票市場的估值形成正面助推的作用。」

近月北水及海外資金流入推高港股

港股今年以來表現向好，孟磊分析，主要是受惠於海外投資者及南下資金的買入：「我們看到今年南下資金的買入是非常活躍的，淨流入速度屬過去很多年以來最快速。海外投資者對於中國股票的倉位過去幾年處在下降的態勢，這背後有很多各種方面的原因，但目前中國股票市場出現基本面新的變化，加上AI新的敘事變化，吸引更多海外資金的流入。我們大致能觀測到海外投資者的情况，包括主動及被動等各類型的投資者都開始加大對中國倉位的提升，預示着有更多資金流入，這也是對整體股票市場的估值，尤其是科技板塊的估值形成正面的助推作用。尤其是AI已經帶來了估值上的正面效應，而且在未來比較長的一段時間內進一步的推升估值，以及吸引投資者（無論是個人投資者、機構投資者、外資）對中國股市的關注。」

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