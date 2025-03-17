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往績回顧：去年特朗普勝選後 已提示美股有下跌風險

【明報專訊】去年11月5日舉行的美國大選，共和黨大獲全勝，除了特朗普擊敗民主黨候選人賀錦麗重登總統寶座外，該黨亦同時取得參眾兩院的控制權，實現全面執政，當時市場料白宮將積極推出政策推動經濟增長，有利美股進一步上升，惟富蘭克林鄧普頓研究院首席市場策略師Stephen Dover在《Money Monday》第474期（去年11月11日出版）封面故事已指出，特朗普重返白宮後會否一如選舉時所說，向其他國家大幅加徵關稅也是不得不提防的風險，原因是這可能會觸發全球貿易戰，導致美國以至全球經濟增長放緩及通脹升溫，打擊消費者的購買力，成本增加亦會衝擊企業盈利。

Dover當時總結，雖然「特朗普交易」 （The Trump trade）短期料仍會持續，美股或仍有上升空間，但建議投資者也要密切留意上述潛在風險。

上文見報後，美股三大指數的確曾繼續向好，惟道指、納指及標指先後於去年12月首周、去年12月第三周及今年2月第三周見頂回落，隨着貿易戰對美國經濟帶來的風險升溫，至上周五均已從歷史高位回落近一成，可見Dover測市準確，故Dover在今期封面故事的分析亦值得重視。

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[封面故事]