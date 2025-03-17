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陽光房地產：租戶更多元化 引入非政府組織短租

【明報專訊】房地產信託陽光房地產（0435）正探索另類租賃策略。首席策略官及資產管理聯席主管沈頌華表示，集團正隨着社區所需將商場租戶變得更多元化，並引入非政府組織短租店舖及汽車展示場，同時在寫字樓用地產科技減省成本，以及在灣仔大新金融中心旗艦甲級商廈，引入更多金融及專業服務租戶，期待日後續約能夠取得更佳的租值。

寫字樓採地產科技減成本

沈頌華表示，過往房託注重資產提升或翻新物業，但「目前（租戶）收入不及以前肯定，較難用翻新物業去提升投資回報」，她表示，現時在翻新寫字樓物業時會着重提升大堂及營運特色樓層；在零售物業如大角嘴西九匯翻新時則以鄰近櫻桃街作引子，以「櫻桃」為主題並構建公共空間，冀引入更多餐飲及改善往來商場路徑，增加人流，料投資數百萬元。「翻新時會全面引入地產科技、自動化冀降低成本。」她說，集團亦擬在上環多幢寫字樓引入科技設施，利便用較少人手於晚上同時管理兩幢大廈的模式，達到效益。

在爭取續租時，因應目前空租期較前長，集團投資及投資者關係總監葉美鈴稱，大新金融中心引入更多經常搬遷的金融及專業服務租客後，過往政府部門及金融租客的佔比由三成及四分之一，調整至四分之一及四成五。沈頌華預料，將來這些新租戶3年後續租時，集團能加強提升續租租金的能力。

固定息率債務佔比增至五成

至於零售商場，因應高齡化及社區發展所需，租戶對投入資本開支取態審慎，葉美鈴說，因而在將軍澳新都城中心一期引入更多診所及物理治療中心，亦和非政府組織達成短期租約，搞老人活動中心及低收入家庭產品門店，甚至招徠電動車展示場，減少空租情况。沈頌華更預期，大學機構有望成為將來可供擴展的潛在租戶。

息口在高位橫行，葉美鈴指出，陽光因應做了利率掉期，將固定息率債務佔比提高至五成，鎖定息口成本。儘管物業估值下跌，變相拉高負債比率至27%，但是遠低於房託守則規定的五成上限。

葉美鈴料寫字樓空置率降至9%至12%，業主才較有議價空間，因此目前先以出售新都城商場一期10多個車位套現2000萬元減債，以及推動今年10多億元到期債務再融資為主。隨着恒基地產（0012）增持陽光至逾兩成股權，她謂陽光為減少信息發放不同步，因此將年結轉為12月底以和恒地保持一致，但仍一如以往維持獨立營運。