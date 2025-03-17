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袁國守：穩健投資組合不可缺高息股

【明報專訊】過去多年，「美國例外論」（US Exceptionalism）不時受質疑，上周又再成為市場焦點，有分析擔心美國總統特朗普「攪局」下，美國經濟可能步入衰退，並出現滯脹，美股、美匯指數及美債孳息應聲下滑。至於近日相對硬淨的港股，全國兩會結束後亦回吐，早前亢奮的市場情緒隨之降溫，加上聯儲局今年中減息機會重燃，故一個穩健的個人投資組合，不應缺少防守力較強的高息股。

特朗普重返白宮後連番出招，其中的關稅政策不斷升級，令市場擔心美國經濟可能衰退，拖累美股插水，納指上周累挫逾2.4%。美國前財長薩默斯（Larry Summers）警告，受特朗普的政策影響，美國衰退的概率接近「五五波」。

著名經濟師、安聯首席經濟顧問Mohamed El-Erian亦指出，近期股市、債市和貨幣市場普遍觀點發生180度大轉變，市場對「美國例外論」的信念已遭削弱，且預計美國經濟今年陷入衰退的概率介乎25%至30%，高於特朗普廣泛發出關稅威脅前的10%。

因此，多了投資者押注聯儲局將於今年6月再次減息，最新利率期貨顯示，6月減息0.25厘的機會率升至近58%。

面對當前市况：美股見頂回落、港股調整、減息機會重燃，減磅並增持現金是其一自保方法，但若又不甘心揸現金或做定存，又或將資金泊入貨幣市場基金（Money Market Fund），那不如考慮把部分資金放到防守能力較高的高息股。

香港電訊見約10元值得買入

當然，並非說高息股必定能夠逆市上揚，但當大市回吐，通常跌幅較小，抗跌力較強，且預期全球息口進一步向下，定時定候派息的高息股，會是個人投資組合不可多得的增值部分。談及高息股，例如公用股、電訊股和REITs，相信有點經驗的股民也能琅琅上口。雖然目前港元定存年利率大多在4厘以下，但美元定存仍可有4厘以上，加上股票風險畢竟高於定存，所以揀高息股其股息率至少要有5厘，更理想為6、7厘以上，本周三（19日）放榜的公用股煤氣（0003）及電能（0006），股息率都逾5厘，算是及格之選。

假如要求股息率逾7厘，則可吼本地電訊股如香港電訊（6823），儘管近日股價升至近半年高位，但股息率仍有7.7厘，若調整至20天線約10元水位，值得買入。瑞銀認為，香港電訊前景具韌性，上調其目標價，由12.5元升至13元，維持「買入」評級。

中移股息率高 領展或納港股通

至於中資電訊股，能受惠於內地AI資本支出和需求激增，具「進可攻、退可守」特質；三大營運商中，中移動（0941）股息率最高，近6厘，值得中長線持有。REITs方面，股息率多有7至8厘以上，廣為大眾熟悉的領展（0823），股息率有7.1厘，近日走勢亦不錯，年初至今回升12%，惟集團行政總裁王國龍近日減持領展股份，散戶難免產生戒心。

不過，摩通指出，王國龍於2018年以來已5次出售領展股份，因此近日出售或許不會太令投資者驚訝，並稱領展可能納入港股通，將是另一個催化劑，維持目標價43元及「增持」評級。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]