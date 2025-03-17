簡慧敏：「人才購房資金通」——築巢引鳳的實踐路徑

筆者自2023年11月起擔任高才通人才服務協會的監事長，與高才經常接觸，切實了解到他們為融入香港而對跨境資金便利有殷切需求。自去年年初起，筆者便多次就此項議題在立法會大會及相關事務委員會會議上建言獻策，「促進人才資金跨境流動」的建議也散見於《施政報告》建議書、《財政預算案》建議書及深圳市政協提案內。得悉「人大建議」獲得30多名港區人大代表支持，筆者深感振奮，相信此建議將有助貫徹落實三中全會《決定》，支持香港打造國際高端人才集聚高地。

本篇將在「人大建議」的基礎上就實施方案做探究，盼起拋磚引玉之效。

首先，要在風險可控及防止「走資」的前提下，構建一個合規、安全、有序、便捷的跨境資金流動機制，確保內地人才通過該資金通道匯出的款項只可用於特定用途（例如購房自用及相關支出）。

設置人才資金閉環通道

其次，在內地和香港之間建立資金閉環通道，對匯款資金實行全流程兩地銀行「端對端」管理，使資金的流轉只限於內地和香港。

據了解，政府相關部門曾與內地部委商討有關議題。筆者認為可參照中國人民銀行（人民銀行）聯同金管局於去年年初推出的「三聯通、三便利」6項措施之一 ——在大灣區實施港澳居民內地購房跨境支付便利化措施，為經入境處批准（或者先限於獲批續簽）的內地人才設立「專款專用帳戶」，通過額度和用途限制防範「走資」。在具體操作上，可要求人才出具簽證和物業買賣合同作核實，並參考「跨境理財通2.0」機制設置年度額度上限，確保資金僅用於購置一套自用住宅等。

作為國家金融業對外開放試驗示範窗口，前海已累積豐富的金融創新實踐經驗。根據2月28日深圳發布的《支持前海金融高質量發展的行動方案（2025-2026）》，其中一項成果，就是實現全國首家民營銀行在香港設立金融科技子公司，形成「境外不落地購匯」，為構建「人才購房資金通」提供了案例參考。

發揮深圳先行先試優勢

藉着「人大建議」的契機，政府可積極爭取中央支持，並與深圳當局對接，以前海或全深圳作為試點，推出「人才購房資金通」，簡化異地開戶流程（即要求人才先於深圳開戶），在核實人才身分及購房交易的基礎上，推動實現跨境資金閉環管理。

特區政府去年2月底全面「撤辣」，今年《財政預算案》更將100元從價印花稅的適用範圍由300萬元提升至400萬元或以下物業，無疑會進一步降低置業成本。期望筆者建基於「人大建議」而提出的上述具一定可操作性的建議方案，可為政府「築巢引鳳」提供實踐路徑，進一步達至引鳳棲港築巢，聚天下英才而用之。

立法會議員（選舉委員會界別）

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[簡慧敏 簡言之]