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袁國守：騰訊本周放榜可候低吸

【明報專訊】美國總統特朗普四圍辣火頭，對多國加徵關稅，市場憂慮引發環球貿易戰，美股因而持續受壓，當中標普500指數由2月的歷史高位6147點，回落至上周低位5504點，跌幅逾一成，進入了技術調整區。

市場還擔心，美國經濟可能陷入衰退，並出現滯脹，美股短期難有運行。不過，樂觀派如美銀認為，近期美股下跌屬技術調整而非熊市，因跌市或促使決策者將貿易和貨幣政策轉向支持市場，其實這種睇法已在利率期貨市場反映出來。聯儲局將於本周四（20日）公布議息結果，料按兵不動，但最新利率期貨顯示，6月減息0.25厘的機會率升至近58%。

港股方面，走勢相對硬淨，恒指上周僅跌271點或1.12%，周五更反撲，全日漲497點或2.12%，收報23,959點。雖然今天（17日）國新辦將舉行發布會介紹提振消費情况，港股特別是內需股有望彈多浸，惟一旦美國再對中國增關稅，港股難免捱沽，故恒指於現水位約24,000點值博一般。策略上，宜繼續「揀股不揀市」，其中將於本周三（19日）公布全年業績的騰訊（0700），可待調整後吸納，因作為行業龍頭，料長遠受惠遊戲業務增長及人工智能熱潮。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]