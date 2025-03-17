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摩根大通亞洲：美股指數輪證 追蹤期貨非現貨

【明報專訊】美股走勢波動，不少投資者或選擇美股指數輪證。近日接獲投資者查詢，為何隔夜美股指數大幅波動，但持有的輪證表現卻不如預期？投資者需留意美股指數輪證追蹤的是相關期貨走勢而非現貨。期貨交易時間為香港時間早上6時至翌日5時（夏令時間），因此在美股收市後至港股開市前的數小時內，期貨價格可能會有變動。當發行商在港股時段為輪證報價時，反映的是當刻E-mini期貨價格與上日下午4時（即窩輪及牛熊證收市時）參考價之間的變化，而非隔夜美股現貨指數的收市表現。

舉例，E-mini道指期貨於周四（13日）香港時間下午4時處41,200點，於美股交易時段收市跌至約40,800點，但周五（14日）香港開市後，E-mini道指期貨重上41,000點。美股指數輪證價格反映的是相關期指周四香港時間下午4時參考價與現價的變化，由於此段時間道指期貨下跌200點，相關輪證價格變化便反映此200點的跌幅。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]