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廖偉強：地產市場聯動百業

標籤：廖偉強

【明報專訊】在中國內地，房地產是非常重要一環，不但影響深遠且廣泛，並且與多個行業息息相關。根據內地統計，地產業牽涉的行業多達數百，從法律服務到裝修工程，從家居用品、電器的生產及零售，以至各項財務服務等，每一個環節的活躍度都有賴於樓市健康發展。在香港也相差無幾，當樓市低迷，影響並不限於地產行業本身，各相關行業的業務量也會縮減，生計受到威脅。另外，政府賣地收入與印花稅收益隨之減少，公共開支空間收窄，亦進一步限制經濟活力。

雖然對於計劃置業的人，或者從不打算置業的人來說，樓價下跌降低了門檻，無疑是進場好時機。但對於香港128萬戶物業持有人而言，樓價下跌卻意味着資產貶值。當資產貶值，無論是實際損失還是帳面縮水，都會影響消費信心。消費需求的下降，難免拖累很多行業，影響很多人生計。所以，地產市場不振，樓價未能企穩，不僅是影響市場的持份者，市民大眾也難免會被波及。

許多人視置業為長期投資的手段，雖然供樓時間漫長，但這過程不僅實現了自住的需求，更通過物業升值積累資產，這也是「邊住邊儲」模式的魅力所在。隨着近年在家工作普及，居住空間不僅是生活場所，更成為工作的延伸，筆者相信，這種改變會為地產市場帶來更多需求。

此外，香港近年大量吸納外來人才，也為樓市注入新的活力，租賃與置業的需求隨之增長，而這些購買力也會在可見的幾年不斷爆發，支撐了市場的復蘇。當樓市逐步回穩，大量行業都可從中受益，這可視為一種聯動，而整體經濟也會因聯動效應而回暖，這也是香港經濟走出低谷的其中一個重要契機。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]