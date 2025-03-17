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布少明：成交現小陽春 把握入市機遇

標籤：布少明

【明報專訊】踏入3月，香港樓市終於迎來期待已久的小陽春。根據市場統計，3月份首9天的一手交投已錄得超過1000宗，顯示市場活躍度顯著提升。二手方面，據美聯物業分行統計，3月份首14日，二手十大指標屋苑共錄得約83宗成交，較2月份同期錄得約59宗按月大幅增加約40.1%。隨着更多利好消息出現，入市信心已然增強，預計二手小陽春會緊接新盤爆發，成交有望持續向好，並帶動樓價回穩。

筆者相信，部分資金有機會從股市轉移至樓市，尋求更穩定的投資回報，持續帶動成交回升，樓價的跌勢亦有望回穩。筆者睇好樓市成交的主要原因，是現時投資物業的回報率已經大幅改善。當中，租金走勢穩步上揚。儘管目前仍處於傳統租務淡季，但私人住宅租金率先回升。根據美聯租金走勢圖，2月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約37.81元，按月回升0.4%，見4個月新高，較去年同期更錄得約6.15%的升幅。反觀樓價，呈現反覆回落趨勢。美聯樓價指數最新報126.76點，續為逾8年半新低。這種「租升價跌」的現象，令租金回報率持續上升。

日前十四屆全國人大三次會議在北京閉幕，會上有全國人大常委提出建立「購房資金通」，容許兩地居民以跨境匯款方式，直接將資金用於在香港或內地購買物業。這一建議若得以實施，將進一步促進內地與本港的樓市交投。配合港府早前推出的減免印花稅措施，政策層面扶持樓市的訊息非常明確，樓市交投有望持續回升。對於投資者而言，現時正是把握入市良機，尤其是那些租金回報率高且升值潛力優厚的物業，更是「手快有手慢無」。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]