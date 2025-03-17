王品弟：人才匯聚助推動樓市發展

這波樓市熱潮的背後，除受到《財政預算案》的刺激外，還與政府近年來積極提升本港軟實力的政策息息相關。其中，打造香港成為國際級教學樞紐的計劃，吸引了大量國際人才來港就讀。值得注意的是，由於本港大學的學生宿位嚴重不足，許多學生不得不選擇外宿，這直接帶動了租務市場的需求。日前兩會明確將香港定立為國際高端人才的聚集地，加上本港自去年全面「撤辣」後，理論上有助吸引更多的內地人來港置業。然而，由於內地的外匯管制，令內地人才難以輕易在港置業，長遠不利於人才留港發展。因此，有全國人大常委提「購房資金池」概念，讓內地人才通過相關機制，將資金合法匯入港，用於購買指定物業。若措施有效實行，將不僅方便內地人來港置業，也利資金流入本港，進一步促進本港樓市發展，吸引內地高端人才來港落地生根。

香港作為國際教育樞紐及人才匯聚地的定位，將為本港的房地產市場帶來持續的增長動力。香港樓市在「小陽春」的帶動下，展現出強勁的復蘇勢頭。隨著國際教育樞紐計劃及人才引進政策的推進，本港的住屋和租務需求將持續增長，為樓市帶來了新的機遇。

香港置業研究部董事

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[王品弟]