moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

港股重上24000 內需股受捧

標籤：經濟

【明報專訊】美股上周五反彈，加上內地「三頭馬車」數據均好過預期，以及內地發布提振消費方案等，港股最多升近400點，惟高位有回吐，收市升幅收窄，但仍能重上兩萬四關，不過，科指就倒跌收市。成交縮減至不足2500億元，但北水流入增至逾百億元。

成交減15% 北水淨買增至逾百億

恒指高開266點，內地公布首兩月工業增加值、零售及固投數據均勝預期，大市升幅擴大，最多升392點，高見24,352點，但其後升幅收窄，午後更縮至只升117點，低見24,077點，收市升185點，報24,145點。恒指連升兩日，累計升682點。國指升0.6%，收報8928點；科指高開低走，收報5872點，跌0.1%。

大市成交減少15%至2448億元，但北水淨流入增加1.4倍至104.8億元，是3月12日後最多。北水已連續第4日流入，累計流入465億元。北水昨淨買入最多的是盈富基金（2800），金額達20億元。

內地發布提振消費方案，內需股上升。泡泡瑪特（9992）升逾6%；周大福（1929）升逾4%；百威亞太（1876）、李寧（2331）升逾3%；百勝中國（9987）、名創優品（9896）升逾2%。

小米放榜前升3.6% 阿里逆市跌

小米（1810）今日（18日）公布業績，昨以全日最高位收市，升3.6%，報55.8元，為表現最好科指成分股，並居成交額榜第二位。美團（3690）及騰訊（0700）升不足1%。阿里（9988）逆市下跌0.2%。理想汽車（2015）績後跌逾7%，為表現最差藍籌。

獨立股評人郭思治表示，港股連升兩日，算暫時喘定，擺脫早前不斷反覆向下格局，惟成交並不配合，只有2000多億元，並不夠動力向上推升，故目前大市屬拉鋸待變格局，「有波幅、沒升幅」。大市要「穿頂」並不容易，故投資者不宜太進取。