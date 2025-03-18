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宏橋擬發換股債 兼回購不逾3億元股份

標籤：經濟

【明報專訊】中國宏橋（1378）上周五公布的年度業績亮眼，集團執行董事及財務總監張瑞蓮昨於業績記者會指出，預計今年鋁價穩中有升，集團或會根據境外資金需求適時再融資。

話音未落，宏橋昨晚便公布，擬發行美元可換股債券，並同步股份回購。據彭博引述交易文件報道，宏橋擬發行3億美元5年期可換股債，票面利率1.5厘至1.875厘，轉換溢價將為35%至40%，投資者擁有3年後回售選擇權，公司並計劃同步回購不超過3億元股份。宏橋昨收報15.1元，升0.27%，成交額12.24億元。

對美直接出口比例低 受關稅影響小

張瑞蓮表示，鋁土礦和氧化鋁價格今年會漸趨理性及小幅回調，但由於雲南地區價格或會有部分增長，因此對集團整體影響有限。她認為今年鋁價將穩中有升，介乎於每噸2.07萬元至2.15萬元人民幣。

張瑞蓮指出，集團各類鋁產品對美國直接出口比例相當低，因此受關稅政策影響小。為保障原材料安全供應，集團會維持18至20個月原材料庫存，以穩定價格及控制成本。她續指出，內地融資成本下降，集團去年發行的短期企業債融資成本見歷史新低至2.57厘。集團會根據債務結構做債務置換，並視乎境外資金需求再融資。

股份回購方面，集團執行董事及企業金融主管王雨婷表示，集團將適時回購股份，在宏橋股價偏離市值時，會入場「托底」保障股東利益。集團派末期股息每股1.02元，全年派息1.61元，按年增長逾2.5倍。王雨婷稱，集團未來將繼續長期維持高股息目標。

中國宏橋盈利水平符合盈喜預告，派息比率亦勝預期，績後獲美銀調高目標價。美銀指出，鋁價今年表現較預期強勁，以舊換新、提前安裝太陽能及進口鋁意欲降低帶動內地鋁產品需求。該行上調宏橋今年盈利預測14%至200億元人民幣，並上調目標價18.5%至16元，維持「買入」評級。