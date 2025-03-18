黃浩據報組電影基金 或涉10億 分階段投資 港美日合製國際級電影

明報記者 陳偉燊

這是黃浩較早前陸續將手上紙媒脫手後，於媒體事業最新動作。接近黃浩消息人士表示，黃浩有份參與投資該基金，亦是基金主持人。

據一家了解是次籌組電影基金事宜的新加坡基金發言人表示，黃浩儘管覺得未來電影業投資金額雖然不少，但他認為，新穎的題材以及大型投資項目仍然可以獲利，更看好電影票房以外周邊產品的前途，認為投資電影就是培植IP（知識產權）最好的市場。由IP再開發如短視頻、線上遊戲、動畫等數不盡的二次元商機，相信會得到金融市場垂青。

黃浩近年悉售紙媒業務

據了解，黃浩早年已經參與電影事業，於20多年前於新加坡政府旗下新傳媒集團當總經理時，投資《無間道二》、《見鬼》及《向左走向右走》等電影。黃於2000年亦策劃及投資了亞太區數部電影。

該名發言人又引述黃浩形容：「當AI（人工智能）技術持續流行，IP便是未來的鑽石，擁有愈流行的IP將會愈能佔據市場份額。」

黃浩12年前先後出手收購及創辦兩份報紙及六份雜誌，包括收購免費報章《都市日報》，亦曾經嘗試向已除牌的壹傳媒洽購《壹週刊》不果。及後他收購台灣《蘋果新聞網》，但最終以高於收購成本的數倍價錢出售有關業務，及至約兩年前他已將其他持有的媒體業務悉數出售，至現時傳出以基金形式再參與電影行業。