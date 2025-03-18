美財長：股市調整才健康 指特朗普致力防金融危機 不保證不衰退

美國財長貝森特表示，特朗普政府正致力防止一場可能由過去幾年的大規模政府開支引發的金融危機，不能保證美國不會出現衰退。昨晚公布的美國2月零售銷售按月增長0.2%，從1月的1.2%跌幅反彈，但低於分析師預期的0.6%升幅。不過所謂的對照組零售銷售，即剔除一些波動較大的類別，並計入GDP計算組別，2月增幅達1%，勝於預期。美股三大指數早段向上。

美零售按月回升0.2%

特朗普政府的政策波動性，已令投資者措手不及。標普500指數上周較2月中高位跌10%。美國財長貝森特周日表示，市場調整是健康的，「這很正常，一直上升才不健康」，如果06至07年有人踩下煞車掣，就不會有08年的金融海嘯。他說，長遠來看，只要有良好的稅務政策，放寬監管，加上能源充足，市場就會很好。

OECD預期，貿易壁壘將限制商業活動，且不斷上升的政策不確定性，抑制企業投資和消費者支出。OECD最新預測全球經濟增長，將由2024年的3.2%，放緩至今年的3.1%，並在明年進一步放慢至3%。相比去年12月，OECD預測2025及26年全球經濟將各增長3.3%。

OECD料關稅累全球增長放緩

OECD的預期，考慮了中、美已採取的貿易措施，以及美方對全球鋼鋁徵收25%關稅的影響，並假設美國對加拿大和墨西哥貨品全面徵收25%關稅，以及這兩個國家對美國採取同等報復措施。不過OECD尚未考慮美國向全球徵收對等關稅的威脅，以及美國準備向歐盟葡萄酒徵收200%關稅的影響。

彭博社形容，OECD的展望，是國際組織迄今對貿易戰風險進行量化的最全面嘗試。美國歐盟商會周一警告，美歐關稅衝突危及每年價值9.5萬億美元的跨大西洋商業活動。

同時，OECD指出，處於關稅暴風中心的國家，將會面臨較大幅度的經濟減速，例如加拿大今、明兩年的經濟增長預期只有0.7%，相比去年12月的預測收窄超過一半。墨西哥更將在今、明兩年陷入衰退。

就算是發起關稅戰的美國，經濟增長亦會由2024年的2.8%顯著放緩。OECD預期，美國今年經濟增長將放緩至2.2%，而明年更將放緩至1.6%。若不計算2020年新冠疫情爆發的影響，1.6%的增幅將會是2011年以來，美國最緩慢的經濟增長。

不過鑑於中方的刺激措施抵消了關稅的影響，OECD未下調中國的增長。OECD最新預期，中國今、明兩年經濟分別增長4.8%及4.4%，去年12月預測的2025年及26年經濟升幅，分別為4.7%和4.4%。

根據OECD模擬計算，倘美國向全球非商品（non-commodity）進口徵收10%關稅，而全球向美國施加對等報復，到第三年全球產出將下降0.3%，而美國屆時的產出更將下降0.7%，反觀中國產出預期只會下降0.1%。

（綜合報道）

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