巴菲特增持日本五大商社

持多家商社逼10%股權

巴郡向日本財務省提交的申報顯示，巴郡對三井物產（日：8031）的持股由8.09%增至9.82%，三菱商事（日：8058）由8.31%增至9.67%，住友商事（日：8053）由8.23%增至9.29%，丸紅（日：8002）由8.3%增至9.3%，而伊藤忠商事（日：8001）則由7.47%增至8.53%。除伊藤忠商事外，巴郡對其他商社的持股均超過9%。

巴菲特3周前在致巴郡股東信表示，五大商社同意「適度」放寬持股10%的上限，在一段時日後，可能會見到巴郡對5家公司的持股增加。該股東信指出，巴郡對五大商社的投資是非常長期的，同時致力於支持其董事會。巴郡於2020年8月透露斥資60億美元入股日本五大商社，並於2023年6月進一步增持，目前再度增加持股。

有市場分析指出，巴菲特對於日本股市的關注，可能有助於提振因利率上升、日圓走強及貿易戰風險等而受損的日本市場情緒。面對美股波動，投資者應視此為在美國以外市場投資的時機。標普500指數的預測市盈率約為20倍，而日經指數約為17倍，這意味後者價格低於美股。

此外，商社涵蓋的業務廣泛，包括大宗商品、基建、創新科技，以至連鎖便利店等，跟巴郡一樣業務多元化，有助抵禦市場波動。截至去年底，巴郡對五大商社的總投資成本為138億美元，持股總市值達235億美元。

值得注意的是，巴郡透過發行日圓債券投資日股，不受匯率波動影響。

（綜合報道）

[國際金融]