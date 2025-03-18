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辛建國：氣候科技成驅動ESG轉型核心動力

【明報專訊】在全球氣候危機加劇的背景下，氣候科技（Climate Tech）正成為重塑企業價值體系的關鍵力量。作為ESG（環境、社會、管治）戰略的重要載體，氣候科技不僅是應對碳排放與生態風險的技術解決方案，更是推動產業綠色轉型、構建可持續商業模式的核心引擎。筆者在本文將從氣候科技的定義出發，探討其對ESG框架的深層影響，並結合實際案例闡釋其戰略價值。

氣候科技指利用創新技術降低碳排放、提升能源效率、適應氣候變化的跨領域技術集合，涵蓋可再生能源、碳捕集封存（CCUS）、智能能源管理、綠色製造等多個領域。根據國際能源署（IEA）數據，2023年全球氣候科技投資額突破5000億美元，年複合成長率超過15%，顯示其已成為全球經濟增長的新藍海。中國作為「雙碳」目標的踐行者，近年來不斷加大氣候科技研發投入。

國家氣候中心數據顯示，中國已建成全球規模最大的氣候觀測網絡，覆蓋大氣、海洋、陸地等多維度數據採集，並開發出高精度氣候預測模型，為政策制定與企業行動提供科學依據。以科技企業OPPO為例，其通過AI算法優化生產流程，結合光伏發電與智能電表監測，實現廠區年節電280萬度。

1. 環境（E）：構建低碳競爭力

氣候科技通過能源結構優化與流程再造，直接推動企業碳足迹縮減。以國際標準科學碳目標倡議（SBTi）為框架，企業可制定符合《巴黎協定》1.5℃目標的減排路徑。例如，OPPO設定2050年自身運營碳中和目標，並通過低碳產品設計、供應鏈綠色升級等舉措，將碳排放控制嵌入全價值鏈。此外，數字化工具如碳足迹核算平台、區塊鏈溯源系統，幫助企業實現排放數據的透明化與可追溯性，滿足國際ESG披露標準（如ISSB、TCFD）。這種技術驅動的環境管理，不僅降低合規風險，更能提升投資者信心，吸引綠色資本流入。

2. 社會（S）：踐行科技普惠責任

氣候科技不僅關乎減碳，更蘊含着解決社會問題的潛力。例如，OPPO的「千人千屏」技術為視障用戶提供個性化顯示方案，幫助聽障群體突破數字鴻溝。另一方面，氣候科技的應用推動產業升級，創造綠色就業機會。據勞動部門預測，到2030年中國可再生能源領域將新增2000萬個崗位，覆蓋研發、製造、運維等環節。

3. 管治（G）：強化風險管理

在管治層面，氣候科技要求企業建立與ESG戰略匹配的管理架構。例如，OPPO設立碳中和專責團隊，將碳管理納入董事會議程，並參與國際標準制定，提升行業影響力。

同時，科技企業借助大數據分析與AI風險預測模型，提前識別氣候相關風險，制定應急預案。這種前瞻管治不僅保障企業穩健營運，更為投資者提供長期價值保障。

作為國際金融中心，香港在氣候科技與ESG領域具有得天獨厚的優勢。一方面，港交所強化ESG披露要求，推動企業提升透明度；另一方面，香港可發揮資本市場功能，助力內地科技企業引入國際綠色投資。然而，本地科技產業規模相對有限，需加強與粵港澳大灣區的協同創新，引進前沿技術與人才，打造「雙碳」戰略的區域樞紐。

成構建長期競爭優勢關鍵

隨氣候科技成本下降與政策支持強化，其將從邊緣領域轉為主流商業實踐。企業需認識到氣候科技不僅是成本支出，更是構建長期競爭優勢關鍵。例如，掌握領先碳管理技術的企業，可在國際貿易中規避碳關稅風險，並通過綠色品牌獲得消費者認同。

總而言之，氣候科技是ESG轉型核心驅動力，其發展將重塑企業價值評估體系，推動經濟向低碳、包容、高效的模式邁進。在全球氣候行動加速下，科技企業唯有以創新為引擎，方能在ESG浪潮中領跑未來。

環境社會及企業管治基準學會投資委員會副主席認可ESG策劃師CEP

[辛建國 全民造ESG]