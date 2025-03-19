比亞迪推閃充 5分鐘續航400公里 券商：電車滲透率有望提升 股價平高位紀錄

明報記者 黃志偉

比亞迪於周一（17日）發布新充電技術後，昨日股價最高見408.8元，平了今年2月27日創下的上市新高紀錄， 最終收報401.4元，升4.1%，成交額達72.91億元。

首批搭載預售價27萬人民幣起

比亞迪董事長王傳福於發布會上表示，全新「超級e平台」採用1000伏特（V）高壓架構，峰值充電功率高達1000千瓦（kW），實現「5分鐘充電、續航400公里」的突破。此外，比亞迪亦計劃新增4000個超快充電站，並提升現有公用充電站的快充能力，進一步解決里程焦慮問題。

首批搭載「超級e平台」的車型為「漢L」與「唐L」，預售價分別是27萬至35萬元（人民幣，下同），及28萬至36萬元。大和資本分析認為，此次技術升級有助提升比亞迪競爭力，但兩款車型預售價格較高，而且比亞迪SiC（碳化矽）晶圓廠仍處於產能爬坡階段，成本控制仍是一大挑戰。不過，該行指出，比亞迪近年致力將高端技術下放至大眾市場，例如7萬元級別的「海鷗」已搭載智能駕駛功能。隨着SiC產能成熟，未來「秦EV」、「元EV」等中端車型或將配備超快充技術。

野村：充電時間接近燃油車加油

中信里昂表示，「漢」與「唐」系列近年未有升級，銷量已從高峰期的2萬至3萬輛下滑至約1萬輛。該行預計，新車和技術的發布將為比亞迪提供空間來應對明年的激烈競爭，屆時電動車市場格局將發生重大變化。該行維持比亞迪今年汽車銷售達550萬輛、淨利600億元的預測。野村則認為，隨着電動車價格低於燃油車、充電時間接近燃油車的加油時間，比亞迪進一步挑戰傳統燃油車市場。考慮到中國交通運輸部的政策支持，今年電動車滲透率將有望提升，比亞迪有望成為主要受益者之一。

蔚來寧德簽戰略合作協議

另一方面，蔚來（9866）與寧德時代（深：300750）昨日共同宣布，雙方簽署戰略合作協議，寧德時代推動對蔚來旗下蔚來能源不超過25億元的戰略投資。而蔚來公司旗下「Firefly螢火蟲」品牌後續開發的新車型將適時導入寧德時代換電標準與網路。