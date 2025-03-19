小米去年多賺41% 淨利潤創新高

去年全年小米收入按年升35%至3659億元，經調整淨利潤按年升41.3%至272.3億元，亦同為歷史新高。按業務分部劃分，去年第四季小米智能手機收入按年升16%至513.11億元（見表），主要由於其平均售價增加10.1%至1202.4元，以及出貨量上升5.3%至4270萬部，但毛利率因核心零部件價格上升，按年減4.4個百分點至12%。至於IoT與生活消費產品收入按年升51.7%至308.68億元，毛利率按年增加6.6個百分點至20.5%，當中智能大家電收入升1.05倍，因國內補貼推動出貨量增加所致。

盧偉冰表示，目前各大廠在中國智能手機市場的市場份額很接近，相信今年是品牌走向分化的一年，龍頭品牌會愈來愈強，小米目標是每年提升1個百分點的市佔率，今年手機出貨量提高至1.8億部，亦向2億部目標進發。

今年手機出貨目標1.8億部

智能汽車方面，第四季收入為167億元，季內交付6.97萬輛小米SU7系列汽車，平均售價是23.43萬元，毛利率20.4%。連同其他相關業務，經調整淨虧損為7億元。截至去年底，小米在內地58個城市開業了200家汽車銷售門店，交付量為13.69萬輛。

盧偉冰指出，在「人車家全生態」策略下，汽車幫助小米品牌實現明顯的協同效應。產能方面，他指過去5個月小米汽車每月穩定交付超過2萬輛，目標今年交付35萬輛，並預計今年汽車毛利率將大於首季毛利率。他續稱，2027年汽車出海前仍有非常多的準備工作需要完成，現在主要集中在中國市場立足。

早前小米料今年研發投入達300億元，盧偉冰稱今年會有約四分之一，即70億至80億元投入AI領域。短期而言，小米要做好AI基建，開發語言大模型、多模態大模型等技術，並增加應用場景，包括超級小愛、智能座艙及駕駛等。長期來看，AI、OS和晶片三項被列為小米核心技術。