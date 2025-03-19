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小鵬全年蝕58億 按年大幅收窄44%

【明報專訊】小鵬汽車（9868）昨日公布去年第四季度及全年業績，第四季股東應佔虧損13.3億元（人民幣，下同），按季及按年分別收窄26.5%及1.3%（見表）；全年虧損為57.9億元，按年大幅收窄44.22%，不派息。董事長及首席執行官何小鵬昨晚在分析員會議上預告，未來10年是人工智能時代，並自今年第二季起進入換代及過渡期，推出包含更多人工智能元素的「超級電動車」，又料海外銷售量會按年翻倍。

該集團去年度淨交付19萬輛汽車，按年增加34.2%；單是第四季度總交付91,507輛，按年增加52.1%。去年第四季度總收入為161.1億元，按季及按年分別增加59.4%及23.4%；全年計總收入按年增長33.2%至408.7億元。季度純汽車銷售收入達146.7億元，按年及按季分別上升20%及66.8%；全年計按年增長27.9%至358.3億元。去年集團毛利率有14.3%，按年升12.8個百分點；當中汽車銷售毛利率由負數轉為正數，達8.3%。今年首兩個月，集團累計總交付60803輛汽車。展望今年首季汽車交付量將介乎9.1萬至9.3萬輛，按年大增317%至326.2%；同期總收入將介乎150億至157億元，按年增長約129.1%至139.8%。

何小鵬：今年銷量可翻倍

何小鵬表示，去年下半年的現金流入逾40億元，今年會進一步提升人工智能綜合技術、推動商業化及全球化。海外銷售在去年已突破2萬輛，他料今年無論在銷量及海外市場都會翻倍計，並擬探索在印尼市場生產的機會，又展望未來10年內地及海外市場銷售佔比，可各佔一半。

隨着集團開發芯片，何謂這有助開發自家產品、維持領導性、實現能源效益，及促進與伙伴合作。他又預期，集團擬投入開發的L3級人型機械人，經提高技術後，會比高級的L2級機械人的能力提高以10倍計。現時人型機械人市場滲透率仍低，但是他料只要到達10%這個滲透率拐點後，到時便有更多用戶跟進。