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匯豐上調內地今年GDP增長預測至4.8%

【明報專訊】匯豐發表報告，將今年內地GDP增長預測上調0.3個百分點至4.8%，接近當局約5%的增長目標，明年增速亦上調0.1個百分點至4.5%。匯豐稱，政府加強支持增長決心、更有力和迫切地推出政策刺激內需，以及近期經濟數據好於預期，是對內地增長更為樂觀的關鍵原因。同時，內地經濟下行風險亦在增加，除了面臨美國和其他貿易伙伴上調關稅風險，近期數據顯示房地產仍存壓力，不過中央和地方政府在有需要時，仍有空間提升政策力度。

首兩月房地產表現遜預期

周一內地宣布30條提振消費方案，以提高居民收入為優先項目，匯豐指正是持續改善消費最需要的項目，當局推出消費品以舊換新等周期性措施擴張近期需求，同時強調以結構性改革，如提升社會保障力度來改善消費需求，屬正面驚喜，有助內地朝向更穩固的增長路徑。固投方面，匯豐指提升人工智能、機械人等新科技能力需相當投資，加上城鎮化投資，預期政府的直接財政支持會持續，而近期人工智能突破亦提升民企投資信心，匯豐上調今年固定投資增長預期0.5個百分點至4.8%。至於房地產，匯豐指首兩個月仍差過預期，房地產投資仍按年下跌近10%，不過認為中央政府仍有「魔法卡」，例如成立專責的資產管理公司向銀行收購相關不良資產、並有序消化，會有助加快穩定房地產行業。

美國今年累計向中國進口貨品加徵兩成關稅，匯豐估計將降低今年內地GDP增速0.6個百分點，並預計關稅有較大機會繼續上調，而其他貿易伙伴亦有對中國徵收關稅的風險。不過該行相信中美就關稅問題，既有意願亦有空間談判，而內地同時在消除市場准入障礙，以鼓勵更多外國直接投資。