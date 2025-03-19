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聯通全年多賺一成 派息增兩成

標籤：經濟

【明報專訊】中國聯通（0762）昨日收市後公布去年全年業績，純利升10.1%至206.1億元（人民幣，下同）。每股基本盈利0.674元，末期息每股派0.1562元，計及中期息每股0.2481元，全年合共派0.4043元，按年增長20.1%，派息比率增5個百分點至60%。董事長兼首席執行官陳忠岳表示，人工智能（AI）浪潮對集團「機會顯著，影響深遠」，會加強科技創新以應對。

稱AI機會顯著 影響深遠

聯通股價昨收報9.59港元，升5.04%，成交6.98億港元。集團去年收入按年升4.6%至3895.9億元。按收入業務劃分，聯網通信業務收入按年升1.5%至2613.3億元；算網數智業務收入增長9.6%至824.9億元，佔服務收入24%、按年升1.4個百分點。當中「聯通雲」去年收入按年升17.1%至686億元，數據中心收入升7.4%至259億元。陳忠岳指出，集團重視科技融合創新，持續加大創新投入，研發費用按年提升9.1%；此外，集團將引進、培育更多科技人才。

中國聯通去年資本開支減少17%至613.7億元，惟對算力的投資按年增加19%。陳忠岳稱，集團期內持續豐富算力和算網創新供給，並在基礎設施、數據集、大模型、智能體和AI安全方面抓住AI發展機會。如致力於將數據中心（IDC）升級為人工智能數據中心（AIDC），將通算升級為智算，公司智算業務驅動算力服務去年簽約金額超過260億元。陳忠岳續稱，相信今年集團收入、利潤將實現有力增長，預計固定資產投資約550億元，其中算力投資按年增長28%。此外，集團為人工智能重點基礎設施和重大工程專項作出特別預算安排。