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恒指升近600點 見逾3年高 重磅科網股紛傳好消息 騰訊阿里等全線做好

標籤：經濟

【明報專訊】科網巨企利好消息紛至沓來，推動重磅科網股全線做好，恒指午後勁升近600點，並以接近全日最高位收市，再創逾3年高。科指更升近4%，跑贏大市。升市下，大市成交增至近2900億元，惟北水轉流出。

明報記者

恒指高開533點後走勢反覆向好，午後升幅擴大，最多升599點，高見24,745點，收報24,740點，升595點，為2022年2月17日後收市新高。恒指已連升3日，累漲1277點或5.4%。國指亦連升3日，昨再升2.8%，報9177點；恒科指反彈近4%，收報6105點，為2021年11月26日後收市新高。

昨日大市成交金額增加16.8%至2859億元；但北水淨流出11.02億元，終止連續4日流入，北水淨賣出最多的是盈富基金（2800）及阿里巴巴（9988），分別淨沽21.2億元及12.5億元。

恒指連升3日 北水轉淨流出11億

科網股全線做好。騰訊（0700）旗下騰訊混元宣布推出5個全新全開源3D生成模型，模型生成速度更快，騰訊收報541元，升3.1%。英國《金融時報》報道，阿里巴巴首席執行官吳泳銘提出，集團現有業務需要全面實現「AI化」，阿里巴巴收報143.4元，升5.8%。

CEO提「AI化」 阿里巴巴飈近6%

小米集團（1810）績前董事長雷軍在微博發文稱，已完成交付第20萬輛小米汽車，股價升逾3%，收市後再發文將今年全年交付目標由30萬輛提升至35萬輛。比亞迪（1211）推閃充技術，充電5分鐘續航約400公里，股價升逾4%（相關新聞刊B1）。

百度 （9888）發表新一代文心大模型4.5，收市升12%，為表現最好藍籌。另彭博社報道，寧德時代（深：300750）將對蔚來能源投資不超過25億元人民幣，支持蔚來（9866）換電網絡的發展，蔚來曾升逾17%，收市升8.9%。

據報內地擬調查長和（0001）出售海外港口交易，曾跌最多4.9%，收市跌2.8%，成交增加60%至28億元；長建 （1038）曾跌最多4.15%， 收市跌近3%，是表現最差兩隻藍籌。

金價創新高，金股上升。靈寶黃金（3330）、山東黃金（1787）升約7%。招金礦業（1818）升逾半成。另外，恒基地產（0012）創辦人李兆基離世，收市升0.65%；恒基發展（0097）一度大升93%，收市升67%。

分析：恒指有望上試二萬六

黃國英資產管理創辦人黃國英表示，港股昨爆升，外資有份參與，港股強勢已成，續看高一線，始終中國AI發展帶動的估值重估、以及中國政策利好民企發展的故事仍未完結，認為ChatGPT出台後，美股爆升，而DeepSeek面世後，現時港股與美股估值相距仍很遠，恒指有望上試26,000點。