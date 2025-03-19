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潤啤全年少賺8% 末期息升11%

標籤：經濟

【明報專訊】華潤啤酒（0291）昨午公布去年全年業績，純利按年降8%至47.39億元（人民幣，下同）。每股基本盈利1.46元，派末期息0.387元，按年升10.9%；計及中期息每股0.373元，全年共派0.76元。由於今年集團未如去年再派0.3元特別息，全年派息減少18.8%。潤啤昨日績後升逾3%，收市報28.5港元，升4.4%，成交11.21億港元。

集團去年收入按年跌0.8%至386.35億元，毛利率按年上升1.2個百分點至42.6%，創近5年新高。以產品種類劃分，啤酒業務營業額錄得364.86億元，按年跌1%；毛利率按年升0.9個百分點至41.1%，整體啤酒銷量按年下降2.5%至108.74億升。

集團指出，去年消費模式分化趨勢持續，高端化發展帶動期內高檔及以上啤酒銷量較去年同期錄得超過9%增長，其中「喜力」在去年高基數的情况下仍錄得接近兩成增長，「老雪」、「紅爵」品牌期內銷量基本實現翻倍增長。次高檔及以上啤酒銷量按年單位數增長，而中檔及以上啤酒銷量佔比首次於全年超過50%。

白酒業務方面，在行業深度調整背景下，營業額升4%至21.49億元。由於成本控制取得顯著成效，毛利率升5.6個百分點至68.5%。

成本控制有成效 毛利率近5年新高

潤啤指出，受惠於今年年初春節餐飲消費帶動，在去年高基數情况下，集團首兩個月的啤酒銷售表現仍然錄得單位數增長；高端化策略持續發展，其中「喜力」品牌銷量持續雙位數快速增長。受惠於營業額增長及降本增效，集團啤酒業務今年首兩個月的息稅前盈利預計增速快於營業額增速。

集團續稱，在提振消費政策支持、預計經濟穩步增長、之後月份銷量基數相對較低，以及落實精簡組織、精細業務、精益成本的「三精」的成本費用管理情况下，對今年啤酒業務爭取營業額增長和利潤恢復較快增長有信心，預期整體表現維持審慎樂觀。