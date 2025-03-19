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特步去年多賺兩成 末期息增19%

【明報專訊】內地體育用品股特步（1368）2024年純利按年增20.2%至12.38億元（人民幣，下同），每股基本盈利為0.4867元，派每股末期息0.095港元，按年增18.75%，連同中期息每股0.156港元，及特別股息0.447港元，2024年全年股息為0.698港元，按年大增221.7%，相當於派息率為138.2%；若不計特別股息， 派息率則維持在50%。

特步去年持續經營業務的收入按年增6.5%至135.77億元，期內主品牌收入按年增3.2%至123.27億元，專業運動分部收入按年增57.2%至12.5億元。另外，集團又委任主席丁水波的長女丁利智（Dona）為首席財務官，原首席財務官楊鷺彬獲委任為執董。

下半年至明年回收逾400加盟店

特步2021年曾公布第五個「五年規劃」，目標2025年收入達到240億元。不過丁水波指出，由於市場發生很多變化，如疫情等，加上去年出售持有「蓋世威」（K-Swiss）及「帕拉丁」（Palladium）品牌的「KP Global」後，計劃將有所改變，明年（2026年）會再向市場分享。

集團2024年末共有6382間特步成人品牌店舖，按年減189間；1584間特步兒童門店，按年減119間，而索康尼（Saucony）內地門店為145間。

問到今年店舖擴張情况，集團表示，索康尼2025年會繼續新增約30間門店，當中將在港開設一家索康尼大店。

特步品牌行政總裁田忠指出，今年不會大規模擴店，以提升店效為主，為了加大對特步主品牌直接面向消費者（DTC）戰略的投入，將在2025年下半年及2026年回收加盟店約400間至500間，料2025至2026年的資本開支約5億元。

公司又稱，相信收入及利潤仍有增長空間，會隨着宏觀環境進行動態調整，當中索康尼業務料2025年仍以30%至40%速度增長。