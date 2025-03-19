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法院駁回兩項申請 許家印前妻須付訟費

【明報專訊】內房債王中國恒大（3333）被清盤人接管後，向包括許家印及其前妻丁玉梅等7人追討2017年至2020年度的股息及酬金約60億美元（約468億港元）。丁玉梅今年2月向高院申請修訂禁制令，釐清禁制令涵蓋的資產範圍，讓丁玉梅知悉什麼資產可自由動用，亦以保障私生活為由申請閉門聆訊，以免此宗可能損害其聲譽的訴訟對生活造成尷尬和不便。不過，法官高浩文昨頒下判詞，駁回丁玉梅兩項申請，並下令丁玉梅須向恒大清盤人支付訟費。

原申釐清禁制令資產兼閉門聆訊

判詞中顯示，丁玉梅指出，現時她與兩名未成年子女及兩個未成年孫子一起生活，公開其銀行活動或為安全帶來危險，而且證據或包括其個人資產的詳細敏感信息，若公開聽證會將導致公眾取得其個人信息、行蹤以及其資產所在，可能危害到她及4名未成年孩子的安全。

丁玉梅又稱，其個人情况受到媒體高度關注及監察，影響到她及4名未成年孩子。

但法官高浩文認為本案源自恒大清盤案，為確保清盤過程公開透明，以及保障公眾利益及司法公正下，訴訟的聆訊必須公開進行，遂拒絕丁的非公開聆訊申請。

高浩文稱，即使丁玉梅的理據看來成立，但陳述的多數疑慮不過是正常訴訟事件，而且對於人生安全風險的憂慮及個人處境，與難民或酷刑聲請人的處境相去甚遠。

至於禁制令有關要求丁玉梅向法庭及恒大披露她所有價值超過15萬美元的資產的價值、位置及詳情等，高浩文認為丁玉梅的部分申請屬於英國法院禁令範圍，香港法院不適宜處理相關事宜，又稱她現時的申請是試圖造成混淆和拖延，禁令本身已指明丁須披露其資產的最新資訊。