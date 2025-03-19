金價再新高 現貨金見3038美元 避險升溫 美股三大指數早段跌

市場對地緣政治及經濟的擔憂，拖累美股三大指數早段回落，標普500指數及納指跌逾1%。被加拿大皇家銀行資本市場等下調目標價的特斯拉（Tesla）（美：TSLA），股價早段跌6%。根據S3 Partners的數據，Tesla股價自去年12月中累跌五成，其空倉已累積逾160億美元帳面利潤。

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen稱，大量因素支撐黃金價格，最新焦點是中東問題。以色列近日空襲加沙已造成逾400人死亡，維持了兩個月的停火協議面臨崩潰。截至周一，資金已連續第五日流入黃金ETF。市場視黃金為對冲地緣政治及經濟風險的工具，金價今年以來升15%。

簡化關稅方案遭否決 美研個性化稅率

地緣緊張形勢加劇之際，特朗普繼續推進4月2日向全球開徵對等關稅的計劃。《華爾街日報》引述知情人士稱，美國官員曾討論將各國歸入高、中、低3種關稅等級的方案，以簡化針對各貿易伙伴訂定新關稅稅率的複雜任務，不過這簡化方案已遭否決，特朗普團隊正研究如何針對各貿易伙伴，實行個性化稅率，並頂住法律挑戰。

特朗普多次表明，對等關稅意味「別人對我們徵多少稅，我們就對別人徵多少」。這意味美國官員須為美國數以百計貿易伙伴訂定特定稅率。這對等關稅計劃，並不包含在特朗普的其他關稅威脅以內，例如因芬太尼販運問題而對墨西哥和加拿大商品加徵的25%關稅，以及針對鋼鋁等特定領域的關稅。特朗普已表示，將對汽車、半導體及製藥等行業加徵關稅。

聯儲線人：美經濟向下或歸咎聯儲官員

潛在關稅政策恐推高美國通脹，而迹象顯示美國經濟可能放緩。美國2月零售銷售升幅遜於預期。費城聯儲銀行最新數據亦顯示，美國跳槽率降至近4年最低，反映就業市場正在轉弱。倘僱員由一個僱主轉換至另一僱主，其間沒有空窗期，通常是就業市場中最搶手的人才。跳槽率被視為衡量就業市場活力的重要指標。

在釐清關稅對經濟的影響前，美聯儲在本周議息會議料維持利率不變。有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，任期僅剩約1年的美聯儲主席鮑威爾，正面臨經濟混亂和政治敵意的雙重威脅。Timiraos稱，貿易戰可能推高物價，並削弱經濟，而美國政府已準備將任何經濟放緩的責任，歸咎於美聯儲官員。

他說，關稅政策恐令情况變得棘手，當價格上漲，而經濟放緩，美聯儲須在減息提振需求，又或加息遏抑通脹之間作出抉擇。美國國家經濟委員會主任哈西特（Kevin Hassett）此前表示，美聯儲領袖近年對通脹問題犯了很多錯誤，包括一度讓通脹失控，聲稱是供應鏈問題。市場人士指出，倘美聯儲在關稅政策混亂的背景下，採取某種鴿派立場，可能會推高金價。GoldCore行政總裁David Russell表示，金價短期內在3050美元水平會面臨一些阻力，但若突破了阻力位，金價可能在本月底前漲至3150至3200美元。

（綜合報道）

[國際金融]