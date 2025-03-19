特朗普提名鮑曼 任美聯儲副主席

料對銀行業採更友好政策

特朗普發帖稱，美國過去4年經濟管理不善，是時候作出改變，鮑曼擁有專業知識來做到這一點，「我有信心美國將實現前所未有的經濟高度」。鮑曼發聲明感謝特朗普的提名，並表示將採取務實的監管方式，建立透明、有針對性的銀行監管框架，鼓勵創新。她的提名獲銀行業和國會共和黨人讚揚。

美國銀行家協會（ABA）會長Rob Nichols表示，鮑曼自加入美聯儲以來，在監管和貨幣政策方面，一直表現具智慧和原則，並了解不同規模的銀行，在金融體系和經濟所發揮的作用。

鮑曼曾擔任堪薩斯州銀行業監管機構，2018年獲特朗普提名擔任美聯儲理事。她曾投票反對其前任巴爾提出的所謂「巴塞爾協議III終局」規則。該規則旨在改革大銀行衡量風險的方式，要求它們持有更多資本，而鮑曼她認i為應該減少資本負擔。受到鮑曼的激勵，各大銀行極力爭取淡化巴塞爾協議規則，該規則一直未取得進展。

WSJ：聯儲理事沃勒爭任主席

巴爾在得悉特朗普想撤換他後，於1月初宣布將辭去副主席職位，並繼續擔任理事。

《華爾街日報》消息稱，美聯儲內部人士認為，特朗普任命的另一名理事沃勒（Christopher Waller）正爭取美聯儲主席職位。他最近釋出比去年夏季更為溫和的減息立場。

（綜合報道）

[國際金融]