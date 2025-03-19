姜靜：美英日料本周維持利率

英倫銀行方面，我們估計本周會議將不會減息，並會强調以數據為依據的政策路線，我們的基準場景是在接下來每個季度英倫銀行都將減息25個基點。OIS市場數據顯示，投資者對英倫銀行今年餘下時間的減息預期為53個基點。另外，今次可留意投票意向的分佈，有沒有更多委員加入鴿派陣營。

日央行方面，我們預期今次議息將是鷹派會暫停，料央行將繼續稱價格趨勢符預期，但要留意外部環境的不確定。鑑於日本加薪浪潮日益廣泛，加上通脹趨勢持續，我們預期日央行將年底前調高政策利率至1厘，即仍有兩次加息的空間，較市場預期鷹派。日本勞動組合總連合會表示企業已同意今年提高工資5.5%，平均加薪幅度創32年高，為日央行今年進一步加息提供依據。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]