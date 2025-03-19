姜靜：美英日料本周維持利率

【明報專訊】本周將迎來多個央行的議息會議，包括美聯儲、英倫銀行和日央行，目前市場對議息結果的預測分歧不大，估計3國央行都將在本次會議上維持政策利率不變，以便觀察關稅政策對經濟和通脹的影響。筆者在此分享對本周央行議息的預測，首先，筆者所在的研究團隊估計美聯儲在今次會議不會調整貨幣利率，而將在第二至第四個季度中，每季減息一次25個基點，共75個基點；根據聯邦基金期貨市場數據，交易員預期該行最早將在今年6月會議重新啓動減息，全年減息押注大約在65個基點。本次美聯儲會議的關注重點在點陣圖、央行言論基調及未來量化緊縮的計劃。我們傾向認為美聯儲的預測不會搶跑市場，對今年利率預測中位值或與去年12月的點陣圖一致，但預測的分佈調整可能影響市場情緒和美元走勢。另一方面，隨着市場對關稅的擔憂升溫，主席鮑威爾可能對增長放緩的風險有所着墨。
英倫銀行方面，我們估計本周會議將不會減息，並會强調以數據為依據的政策路線，我們的基準場景是在接下來每個季度英倫銀行都將減息25個基點。OIS市場數據顯示，投資者對英倫銀行今年餘下時間的減息預期為53個基點。另外，今次可留意投票意向的分佈，有沒有更多委員加入鴿派陣營。
日央行方面，我們預期今次議息將是鷹派會暫停，料央行將繼續稱價格趨勢符預期，但要留意外部環境的不確定。鑑於日本加薪浪潮日益廣泛，加上通脹趨勢持續，我們預期日央行將年底前調高政策利率至1厘，即仍有兩次加息的空間，較市場預期鷹派。日本勞動組合總連合會表示企業已同意今年提高工資5.5%，平均加薪幅度創32年高，為日央行今年進一步加息提供依據。