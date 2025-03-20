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活在灣區：深圳踏春賞花選擇多 大多免費

【明報專訊】春暖花開，百花爭妍，本港各大公園及維園正舉行的香港花卉展覽，均成港人熱門賞花「打卡點」，惟香港寸金尺土，花海難求。要趁春日追逐花海，不一定要遠赴日韓，也可選擇近在咫尺的深圳賞花海，不少賞花熱點鄰近地鐵站（見表1），最近更有巴士公司開設賞花專線，令假日北上賞花更為方便。

明報記者 劉敬華

每年春天不少港人遠赴日韓賞櫻，其實深圳也不乏賞櫻地點，如鹽田區小三洲水庫櫻花林，坪山區聚龍山公園櫻花谷、龍崗區求水山公園尋龍谷及龍華區觀瀾湖生態運動公社外，港人較常到訪的羅湖及南山也有賞櫻點。羅湖區的賞櫻點於仙湖植物園，該園區東倚梧桐山，西臨深圳水庫，佔地588公頃，園內植物約8000種，櫻花種植於園內的桃花園，除櫻花外，園內的鬱金香花海及六層簕杜鵑花（又稱三角梅）瀑布，也是近日網紅的「打卡」熱點，於上午8時至下午6時入園，成人入場費為20元人民幣，下午6時後可免費入場。

仙湖植物園 網紅「打卡」熱點

至於南山區其中一個賞櫻熱點，為華英路景觀公園，公園位於小南山山腳下，園內有櫻花林，也有植種紫荊花及三角梅等花卉，並設粉色櫻花列車及登山步道等景點，園區全日開放，可免費入場。

要追隨春天的腳步賞百花，福田的香蜜公園及深圳國際園林花卉博覽園（園博園），是不少內地網紅的心水之選，兩者同為免費景點。最近香蜜公園內的炮仗花及月季花盛放，不少網紅特別推薦由空中棧道傾瀉而下的炮仗花瀑布。至於深圳園博園，每年春天園內的三角梅綻放，均吸引不少惜花人，該園雖鄰近深圳地鐵僑城東站及竹子林站，惟出站後仍要步行一段路。若不想步行，除轉乘的士，還可選擇特別為花期而開設的賞花巴士專線（見表2）。

商場可選大運天地

除公園外，深圳也有賞花的商場選擇，如深圳大運天地，該大型商場鄰近深圳地鐵大運中心站，標榜為全國首個以自然氣象為主題的公園式商業空間，設大面積戶外空間，可欣賞湖邊的鬱金香、黃花風鈴木，還有商場外樓梯特別佈置的繡球花「打卡點」。

花期向來難以準確掌握，尤其是最近天氣忽冷忽熱，或影響花開時間，計劃北上賞花前，宜留意內地網紅於網上分享的資訊，以緊貼最新的開花情報。由於內地不少公園佔地非常廣闊，出發前宜先了解目標花海於園區內的大概位置，還要留意個別收費園區或會根據季節及活動調整開放時間，出行前可先查看官網有否最新公布。

[活在灣區]