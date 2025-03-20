騰訊今年至少回購800億 AI續加碼 總裁：有能力平衡投資與股東回報

但留意騰訊原定2024年回購目標為至少1000億港元，故今年最終回購金額亦有可能超過800億港元。騰訊昨披露，數月前重組AI團隊以聚焦於快速的產品創新及深度的模型研發，主席馬化騰昨表示，數年前騰訊創立機器人實驗室，最近將方向調整至聚焦雲服務、大數據、應用場景、開源社區等領域，形成AI應用大發展的機會已到，強調希望成為所有機器人廠商的支持者和合作伙伴，而非取而代之做硬件。

馬化騰：AI應用大發展機會到

早前集團公布較DeepSeek R1更強勁的AI模型，馬化騰表示，對DeepSeek創辦人梁文鋒十分敬佩及尊重，認為對方公開DeepSeek為市場帶來獨立、開源、自由的產品，讓多個模型公司受益，十分偉大。目前騰訊旗下「元寶」（Yuanbao AI）同時支持自家的混元大模型及DeepSeek，採用「雙核技術」模式，就像騰訊遊戲自研及代理模式並行，最終目標仍是以用戶發展為依歸。

去年第四季騰訊資本開支為365.8億元，按年增3.86倍，全年計則增2.2倍至767.6億元，佔收入6602億元的11.6%。因為資本開資大增、回購及遊戲總流水季節性下降，去年底騰訊現金淨額由去年9月底的955億元減至768億元，季內的自由現金流更由第三季的585億元大削92%至45億元，主要因為AI項目發展所涉及的資本開支390億元、媒體內容付款人民幣85億元及租賃負債付款20億元所拖累。

自由現金流按季減92%

劉熾平說，第四季看到需求增加而加大對AI投資，相信會通過提升廣告業務的效率及遊戲的生命周期而帶來持續的回報，並隨着其個人AI應用的加速普及和更多企業採用其AI服務，創造更長遠的價值，他同時預告今年將繼續加大AI投入，全年資本開支料佔收入低雙位數的比重，對於將回購的金額目標由去年的最少1000億元縮至最少800億港元，劉熾平指去年最終回購金額達1120億港元，今年調整目標是想保持靈活度，相信集團有能力平衡AI投資及股東回報。

計及騰訊去年派發2023年股息約320億港元連同回購，騰訊回饋股東共約1440億元；今年計及2024年股息約410億港元及回購目標至少800億港元，股東回饋至少達1210億港元，意味按年或縮減16%。

明報記者