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騰訊第四季多賺90％ 勝預期

標籤：經濟

【明報專訊】騰訊（0700）公布截至去年底止第四季及全年業績，第四季盈利增加90%至513.2億元（人民幣，下同），經調整後盈利升近30%至553.1億元，收入升11%至1724.5億元，均勝預期。全年計盈利升68%至1941億元，經調整盈利增41%至2227億元；每股盈利20.938元，末期息多派32.4%至每股4.5港元。

每股末期息派4.5元 增加32%

第四季騰訊的增值服務業務收入按年增長14%至790億元，但按季則跌4.4%，其中國際市場遊戲收入升15%至160億元，主要受惠《荒野亂鬥》及《PUBG MOBILE》的強勁表現及《流亡黯道2》搶先體驗版的發布，至於內地市場遊戲收入則增23%至332億元，因為前一年同期基數較低；《王者榮耀》、《和平精英》及《無畏契約》等主要遊戲收入增加；以及近期發布的《地下城與勇士：起源》及《三角洲行動》的收入貢獻，而手遊虛擬道具銷售、音樂付費會員收入及小遊戲平台服務費增長，帶動社交網絡收入增長6%至298億元。

主要包括網絡廣告的營銷服務上季收入增長17.5%至350億元，按季則增16.7%，總裁劉熾平表示，主要是受惠自身利好因素，生態流量增長的同時，視頻號廣告加載率仍低，季內引入AI技術，提高營銷創作、廣告目標識別能力，配合微信小店交易系統完善，促進廣告投放環境，即使宏觀經濟增長溫和，他仍相信內部因素會繼續推動廣告表現。至於金融科技及企業服務業務季度收入按年增長3%至561億元，按季則升5.7%。

截至去年底，微信及WeChat合併月活躍帳戶數13.85億，按年增長3%；QQ的移動終端月活躍帳戶數按年減5%至5.24億。