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比亞迪小米力撐 恒指升30點

【明報專訊】騰訊（0700）昨日收市後公布業績，加上投資者觀望美國聯儲局議息聲明，港股高低波幅只有272點，全日收報24,771點，升30點，連升4日，但是為過去4個交易日以來最小升幅。港股昨日成交額達2719億元，按日減少140.76億元。成交集中於大科網及龍頭電動車股，當中小米（1810）及比亞迪（1211）股價再創新高，分別高達58.2元及417元，升幅達0.95%及3.89%。

北水淨流入118億

小米及騰訊成交額位居港股前列，分別達215.54億元及170.7億元。北水淨流入港股達117.85億元，並湧向指數ETF為主，盈富基金（2800）及恒生中國企業（2828）分別獲淨資金流入達38.71億元及20.44億元佔最多。反而市場熱捧的小米及騰訊，分別錄得2.16億元淨流入及7.24億元淨流出。傳統的ATMJ包括阿里巴巴（9988）、騰訊、美團（3690）及京東（9618）於高位整固，市場資金亦轉泊具防守性的中資金融股，當中將公布業績的建行（0939）、中行（3988）、郵儲行（1658）及交行（3328）均曾創52周高位。

聯通（0762）逆市下跌，全日跌4.48%為表現最差藍籌。投資者觀望後市，港股在高位出現好淡爭持之際，彭博社引述美銀報告指出，鑑於當前走勢與2015年盛衰周期的相似之處，中國股票的漲勢可能很快就會面臨一次重大回調。當中恒生中國企業指數和MSCI中國指數從1月中旬的低點開始，都已上漲至少30%，和2015年的上漲速度相近，當時股市隨後大跌。美銀表示，一些投資者還認為一些科技領域正在出現泡沫。