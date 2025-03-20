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煤氣去年核心多賺5% 末期息0.23元

【明報專訊】中華煤氣（0003）公布2024年度全年業績，業務核心利潤按年上升5%至59.55億元。計入非經營性損益後，物業重估前的股東應佔溢利為56.68億元， 按年上升2%；計入物業重估後，股東應佔溢利為57.12億元，按年減少5.89%。每股派末期息0.23元，按年持平。

該集團指出，香港燃氣業務去年整體售氣量增長0.1%；客戶達203.7萬名，按年增加1.7萬名。內地城市燃氣業務銷售量增長5%至364億立方米。在建的馬來西亞SAF廠房將於今年第三季度投產， 新增產能達每年30萬噸。常務董事黃維義稱，集團近年已每隔兩年申請加價，但是隨着地緣政治變得複雜，加上加徵關稅、供應鏈問題等影響，不會再講等兩年才加價，一旦成本飈升，他們便面臨加價壓力。在加價問題上會審慎行事，會和政府部門商討後再作決定。

該集團今年續停派紅股，黃維義表示，這要視乎業務是否穩定上升等因素而定，因此仍有機會派紅股。但是亦有股東認為派紅股時取得碎股後處理有難度，因此認為分享現金派送會較好。集團會在利潤上升時，多方面回饋股東。

未有計劃啟動怡斯萊上市

至於分拆可再生燃料公司怡斯萊上市方面，執行董事陳英龍表示，該公司已符合到各地上市的條件，可隨時啟動上市計劃，但是未有啟動的打算，原因是該業務仍然處於高速發展階段。他們會視乎在那個市場有利股東，亦符合煤氣的發展方向，便會到有關市場上市。