日央行憂貿易風險按兵不動 基準利率維持半厘 G7中最低

市場分析，植田是暗示要待美國在4月2日宣布對等關稅措施後再作決定，反映加息時機將很大程度取決於美國潛在關稅政策的影響。日圓兌每美元昨曾跌穿150，是兩周以來首次；每百日圓兌港元低見5.19算。美聯儲凌晨公布議息結果前，美股三大指數早段反彈。

分析：加息時機取決美關稅政策

植田昨表示，近期數據大致符合預期，薪酬增長略為轉強，不過海外貿易政策的不確定性很高，「難以判斷距離實現目標還有多遠」。他又稱，日本實質利率仍然很低，如果經濟前景實現，央行將提高利率。植田對下次加息時點沒有給予太多暗示，但表示日本央行不一定要等到關稅影響明朗化後才採取行動。市場分析認為，植田的言論未排除下次5月會議加息的可能，倘沒有貿易問題，植田可能傾向提高利率。

彭博經濟研究指出，日本經濟看來足夠穩健，可承受再次加息，並可能在5月上調利率。由於今年春季工資談判可望再次大幅加薪，使工資增長推動通脹的趨勢增強，為核心通脹維持在2%目標帶來支持。

日本工會總聯合會（Rengo）此前公布，在年度薪酬談判初步爭取到企業平均加薪5.46%，是34年來最高，對個人支出發出積極信號。日本1月整體通脹率按年升幅加快至4%，是七國集團（G7）中最高。摩根大通證券指出，日本央行的利率僅為半厘，對通脹肯定感到不安，預期6月加息是基線情境。

摩通：低利率下對通脹感不安

標普全球市場財智指出，美國貿易政策存在很大不確定性，部分公司可能因此推遲資本投資及生產計劃。美國是日本最大的出口目的地，出口額達1400億美元。路透社一項民調顯示，日本製造商3月的商業情緒轉差，反映關稅的不確定性已產生影響。不過由於日本央行剛在1月加息，目前仍有時間觀察事態發展。

隨着通脹趨勢大致與日本央行預測一致，多數經濟學家預期該央行要待6月或7月才再次加息。掉期市場的數據顯示，交易員預計日本央行在7月會議或之前加息的可能性為76%。

根據EPFR的數據，由1月初至3月14日，美國短期國債基金錄得約217億美元的資金淨流入，創兩年最大單季資金流入規模。同期美國長期國債基金也錄得淨流入，但規模只有26億美元。摩根大通資產管理指出，股市等風險資產近期處於波動，且甚具風險，投資美國債市有穩定作用。

（綜合報道）

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