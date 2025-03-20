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黃仁勳：AI算力需求激增100倍

【明報專訊】Nvidia（英偉達）（美：NVDA）行政總裁黃仁勳在年度GTC（GPU Technology Conference）大會，發布其下一代Vera Rubin AI 晶片，押注DeepSeek等AI「推理」系統崛起，將刺激業界對運算能力的需求。對於AI投資速度正在放慢的觀點，黃仁勳形容，「幾乎全世界都判斷錯誤」，隨着代理式人工智能（agentic AI，毋須人工干預即可完成任務的AI）及推理人工智能的出現，運算能力的需求較去年GTC大會的預期增長100倍。不過新產品的消息未對Nvidia股價起提振作用，該股周二收市隨大市跌逾3%，昨早段反彈逾1%。

稱短期內關稅影響不大

黃仁勳昨晚受訪時稱，合作伙伴正將生產轉移美國，短期內關稅的影響不大。

隨着AI領域由「訓練」模型，轉向為客戶提供答案的「推理」模型。黃仁勳指出，Nvidia晶片有兩大目的，就是幫助AI系統聰明地回應大量用戶，並盡快給出答案，而Nvidia晶片唯一能同時做到這兩點。他說，如果要花太長時間來回答問題，客戶就不會回來。

以發現暗物質的美國天文學家Vera Rubin的名字命名Nvidia新一代AI 晶片，可發展成數百萬個單元的集群，用於訓練更大的AI模型，並為更多用戶提供更複雜的回應。Vera Rubin架構計劃於2026年下半年推出，而該架構的Ultra版本將在2027年下半年面世。此外，升級版Blackwell Ultra預計今年下半年推出，效能是目前Blackwell的1.5倍。黃仁勳透露，今年迄今，美國四大雲端供應商（亞馬遜、微軟、Google及甲骨文）已購買360萬個Blackwell晶片，較去年購買130萬個Hopper架構晶片還要多。

另一方面，三星電子在周三的股東大會承認，未能及時應對AI半導體市場的變化，強調將追求有意義的併購來推動增長。在AI熱潮推動下，三星股價過去一年反而跌近兩成，引發股東不滿。《金融時報》引述知情人士稱，三星電子深陷惡性循環，美國廠房良率偏低，難以贏得大訂單，而缺乏訂單又使良率更難提升。

（綜合報道）

[國際金融]