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港銀跟隨聯儲局 P息按兵不動

【明報專訊】美聯儲一如市場預期維持息率不變，昨日各大本港銀行將最優惠利率（P）維持現水平，匯豐、中銀香港（2388）等銀行P息報5.25厘，以現時新做按揭定價，實際按息維持3.5厘。最新聯儲局點陣圖維持今年內減息兩次預期，分析指現時P息餘下0.25厘減幅，美國若下半年再減息，今年或將P降至本輪加息前水平。

金管局：美減息步伐變數大

金管局表示，雖然點陣圖顯示今年或減息0.5厘，惟觀乎近期各種經濟數據變化和市場預期波動，未來美國減息步伐仍有較大變數，取決於通脹和就業數據，以及美國政府財政和經貿政策對經濟的影響；又指本港利率於可見的一段時間內仍可能處較高水平，美國未來減息幅度和步伐存頗大不確定，呼籲市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時，應小心考慮及管理利率風險。

昨日港元拆息變化不大，除12個月拆息外均處4厘以下，與按揭相關的1個月拆息報3.8128厘，上升1.28點子（1厘等於100點子）。季結臨近，兩周拆息上升18.78點子至3.7737厘。中原按揭董事總經理王美鳳表示，聯儲局維持利率不變主要是觀望關稅對經濟影響，但美國滯脹風險增加，預期下半年美息會逐步降至3厘，屆時港元拆息將下跌，港P完成減息周期，及後本港按息會否進一步回落則視乎拆息回落幅度。

聯儲局將今明兩年美國GDP增速下調至2%以下，今年個人消費開支通脹上調0.2個百分點至2.7%。上商財資研究主管林俊泓認為，雖然聯儲局主席鮑威爾指關稅相關通脹屬暫時，但當局對通脹的忍耐力最終取決通脹預期，他認為市場尚未充分反映美國下月初實行對等關稅的影響，該行預測美國6月將重啟減息。