吉利去年多賺逾兩倍 末期息升50% CEO：今年加大燃油車智能化投入

明報記者 黃志偉

期內，銷售汽車及相關服務收入按年升36%至2030.61億元（見表），總銷量增32%至217.66萬輛，平均售價為10.74萬輛，與2023年相若。

純電動車銷量升86%

由車種類別來看，燃油車銷量按年升9%至128.9萬輛，純電動車銷量升86%至57.9萬輛，插電式混合動力車銷量升逾一倍至30.9萬輛。出口按年升57%至41.5萬輛，佔總銷量19%，按年增加3.1個百分點。

毛利率方面，去年略增0.6個百分點至15.9%，財務長戴永表示，主要由於去年吉利汽車核心產品競爭力顯著，規模效應顯現，加上管理效率提高，雖然預計今年市場競爭激烈，但相信公司去年勢頭可延續，期望今年全年毛利率可進一步提高至約16.5%。

另公司亦上調今年銷量目標25%至271萬輛，其中吉利品牌200萬輛，極氪及領克分別32萬輛及39萬輛，並計劃推出10款新能源及改款車型。桂生悅指出，公司新能源車業務在去年下半年開始出現盈利，不用再「燒錢」，反映公司轉型上獲初步成功。他強調儘管新能源汽車去年銷量已佔總銷量約一半，集團依然不會放棄燃油車，並計劃今年進一步加大在燃油車智能化方面的投入。

執行董事淦家閱補充，海外燃油車市場需求仍大，吉利將聚焦產品，製造「爆款」（人氣很高的產品），同時吉利近期推出智駕方案「千里浩瀚」提升燃油車競爭力。

稱擁逾400億現金 無融資壓力

在智能駕駛領域，桂生悅指汽車智能駕駛須依賴大數據、高算力及大模型，吉利已佈局，包括建立星睿智算中心與星睿AI大模型，確保技術實力，強調智能駕駛須建立在安全基礎上，「東拼西湊方案，把消費者當試驗品，吉利絕不會幹」。

針對市場關注的比亞迪（1211）大額配股融資，桂生悅回應吉利擁有逾400億元現金，無融資壓力，並認為公司估值被低估，對未來發展前景充滿信心，無理由在低估值下融資。