券商看好騰訊 花旗最牛料升至681元

大摩料騰訊今年資本開支符預期

市場關注騰訊對人工智能（AI）大額投資，摩根士丹利表示，騰訊已解決市場所關注的資本開支、雲端應用、與核心業務整合等問題，預計集團2025年資本開支約940億人民幣，約佔收入13%，基本符合市場預期。

另外該行又認為，騰訊管理層仍有信心透過有利的業務組合轉變去擴張利潤率，維持「增持」及首選評級，目標價由550元上升至630元。

匯豐上調騰訊今明年盈利預估

匯豐預期，騰訊今年資本開支上調至900億元人民幣，主要加大對AI投資，以推動核心業務增長，相信騰訊將從行業創新及其自有專有內容優勢中受惠，而AI變現亦不限於雲端，考慮到更高研發和折舊成本後，該行將騰訊今明兩年盈利預估上調3%，目標價由610元上調至630元，維持「買入」評級。

花旗指出，騰訊管理層清晰說明AI如何增強內部產品，而隨着資本開支增加後GPU處理器制約逐步緩解，雲收入可能加速增長，管理層有信心在較高折舊下保持利潤增長快於收入增長，重申對騰訊「買入」評級，目標價由648元上調至681元。

麥格理表示，騰訊正構建以AI為核心的生態系統，相信AI在面向消費者及企業的應用上都存在貨幣化的機會，認為騰訊生態系統是中國最佳受惠者之一，將其目標價從560元上調至651元。