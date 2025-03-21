moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

港上月通脹率1.4% 低預期

標籤：經濟

【明報專訊】本港通脹放緩，今年2月份綜合消費物價指數（CPI）按年上升1.4%，低於市場預期的升1.9%，亦較1月的2%升幅為低，主要由於農曆新年較去年提早來臨帶來的高基數影響。展望將來，政府發言人指出，整體而言通脹在短期內應會維持溫和。然而，由地緣政治緊張局勢和貿易摩擦帶來的不確定值得關注，政府會繼續留意情况。

統計處表示，剔除所有政府一次過紓困措施影響後，基本通脹率為1.1%，較1月的1.6%下降0.5個百分點。升幅收窄的原因是去年農曆新年在2月份，較今年更晚，導致比較基數較高，尤其是食品價格及旅遊費用。以今年首兩個月合併計算以消除農曆新年影響，綜合消費物價指數則較去年同期上升1.7%，剔除所有政府一次過紓困措施的影響，相應升幅為1.3%。

在各類別中，煙酒升幅最大，按年上升20.9%；電力、燃氣及水升幅進一步擴大到13.3%，續創2023年6月以來最大升幅。交通上升2.6%，較上月升幅放緩。住屋上升1.6%，雜項物品上升1.4%，外出用膳及外賣、雜項服務均上升1.2%。另一方面，基本食品及衣履均按年下跌1.9%。耐用物品下跌1.1%，與上月跌幅大致相若。

政府發言人表示，今年初的基本消費物價通脹維持輕微，未來本地成本壓力或會因經濟持續增長而有所上升，外圍價格壓力應大致維持受控。