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中移動去年純利升5%創新高

【明報專訊】中國移動（0941）公布去年全年業績，去年收入按年升3.1%至1.04萬億元（人民幣，下同），純利按年升5%至1384億元，兩者再創歷史新高，每股盈利6.45元，宣派末期股息2.49港元，連同去年中期股息2.6港元，全年派5.09港元，按年多派5.4%，派息比率亦按年增兩個百分點至73%。

派息比率增至73%

中移動去年曾稱，當年起的3年內，集團派息比率會逐步升至75%以上。去年中移動自由現金流1517億元，按年升22.9%。被問到集團派息比率的指引會否上修時，中移動執行董事兼董事長楊杰，昨日於業績會中表示，去年派息比率已達73%的較高水平，新指引需待該指引期結束後才公布。

中移動去年服務收入按年升3%至8895億元，當中包括雲業務、企業數據及國際業務等的「商業市場及新市場」收入合共為2627億元，按年升8.8%，佔服務收入29.5%，按年擴大約1.5個百分點。全年資本開支1640億元，佔服務收入比率為18.4%，按年跌2.5個百分點。楊杰表示，預計今年資本開支為1512億元，較去年進一步按年減少128億元，預期中移動未來兩至三年的資本開支保持「穩中有降」。

移動客戶突破10億 ARPU跌

中移動去年移動客戶突破10億個，按年增1332萬個，其中5G網絡客戶達到5.52億個，按年增8800萬個，5G滲透率達55%，其移動每月客戶平均收入（ARPU）48.5元，按年跌1.6%；家庭寬頻客戶為2.78億個，按年增1405萬個，家庭客戶綜合ARPU則按年升1.6%至43.8元。