鮑威爾：關稅影響通脹屬暫時 儲局官員仍料今年減息兩次

鮑威爾稱，受關稅影響，遏抑通脹進展可能「暫時推遲」。美聯儲將美國今年核心個人消費支出（PCE）物價指數預測，由2.5%上調至2.8%，但預期物價升勢將在明、後兩年放緩，反映美聯儲預期關稅對通脹的影響較短暫。美聯儲同時將美國今年GDP增長預測，由原先預期的2.1%，大幅下調至1.7%。雖然明、後兩年經濟增長可望輕微回升至1.8%，但增幅仍低於去年12月預期。

特朗普：減息將更好

美國總統特朗普在社交網站Truth Social發帖稱，隨着美國關稅開始逐步影響經濟，美聯儲如果減息將會更好。

點陣圖顯示，美聯儲今年餘下時間可能減息兩次。但若觀察每名官員的取向，他們對減息似乎更趨審慎。美聯儲全體19名官員，11人預計今年將至少減息兩次，而去年12月則有15名官員有此看法。4人目前預期今年只會減息1次，另有4人預期今年不會減息。

巴克萊分析，最新的前景預測較鷹派，除上調通脹預測，又下調GDP增長預期，而官員對利率取向，有可能意味今年餘下時間只會減息1次。反而鮑威爾在發布會的言論，較美聯儲的前景預測鴿派。儘管前景充滿不確定性，鮑威爾卻表明其「基線預測」是關稅相關通脹僅屬暫時，他甚至不大願意談論美聯儲可能需要加息遏抑通脹的最壞情况。據美國密歇根大學近期發布的長遠通脹指標。美國消費者2月預期，未來5至10年通脹將以每年3.5%的速度增長，是1995年以來最高。

4月起縮表規模降至400億美元

巴克萊警告，鮑威爾的「暫時性」通脹言論，可能會令美聯儲面對通脹措手不及，就像新冠疫情期間，美聯儲在頗長時間內將通脹壓力誤判為臨時的供求問題，最終可能會削弱美聯儲的公信力。倫敦證券交易所匯編的數據顯示，交易員仍預計美聯儲今年底前至少減息兩次，其中6月減息至少0.25厘的概率為62.2%。

不過考慮到鮑威爾的鴿派信號，巴克萊維持美聯儲將在今年6月和9月各減息四分之一厘的基線預測。巴克萊預期關稅相關的影響，例如生產受阻、購買力下降及政策不確定性，將導致G​​DP增長放緩及通脹上升的幅度，都較美聯儲預期大。

隨着美國聯邦政府債限逼近，可能會導致美聯儲儲備金大幅波動，美聯儲將由4月起放緩縮表，將每月減持美國國債上限，由250億美元下調至50億美元，而每月減持的按揭抵押債券（MBS）規模，則維持在350億美元。整體縮表幅度，由目前每月600億美元，降至400億美元。美聯儲表明，這項決定不會對中期資產負債表的規模產生影響。美聯儲自2022年6月開始縮表，資產負債表規模已由9萬億美元峰值，降至6.8萬億美元。

（綜合報道）

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