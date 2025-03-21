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英倫銀行維持利率不變 籲勿假設將會減息

【明報專訊】鑑於美國總統特朗普引發的貿緊張形勢升級，英倫銀行貨幣政策委員會昨以8票對1票，議決維持基準利率在4.5厘不變，只有1名外部委員支持減息0.25厘。英倫銀行維持逐步謹慎減息指引，但目前存在許多不確定性，警告貨幣政策不會按預設路徑執行，呼籲市場不要假設未來幾次會議將會減息；這意味5月減息並非板上釘釘。掉期市場數據顯示，交易員押注5月減息0.25厘概率降至65%，議息結果公布前為70%。英鎊兌美元窄幅上落。

英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）昨稱，經濟存在很大不確定性，但英倫銀行仍相信利率將逐步下降，官員將在政策會議密切注視全球和英國經濟變化。

略上調今年通脹峰值預測

該央行指出，其他地緣政治不確定性也有增加，包括德國政府大規模發債計劃。在英國方面，政府將提高僱主的稅收，可能導致服務業價格上漲。英倫銀行略為上調今年通脹峰值的預測，預計第三季通脹率將提高至3.75%，略高於2月預測的3.7%。

摩根大通資產管理公司分析師Zara Nokes稱，通脹壓力加大，經濟增長前景疲軟，令英倫銀行陷入進退維谷的境地。

歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）昨稱，美國對歐洲進口產品徵收25%關稅，將在首年導致歐元區經濟增長下降約0.3個百分點，採取報復措施可能令經濟增長降0.5個百分點。她說由於不確定性上升，歐洲央行不會預設利率路徑。這使投資者不再確定4月會否減息。

拉加德：歐央行不預設利率路徑

此外，瑞士央行昨將政策利率，由半厘降至0.25厘，將利率降至接近零水平，是2022年9月以來最低，與市場預期一致。分析指出，減息是為了降低瑞郎價值，防止瑞士通脹率跌穿央行的0至2%目標範圍。

（綜合報道）

[國際金融]