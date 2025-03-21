葉創成：九興去年下半年業績倒退 暫觀望

上市逾17年慷慨派息 累積派息接近上市價

回顧九興控股去年全年業績，收入上升3.51%至15.45億美元、毛利增加4.69%至3.83億美元、純利增長逾21%至1.701億美元，建議派發每股末期股息0.5元及特別股息0.56元，再加上中期息每股0.65元，全年每股派息合共達1.71元，已經高於每股盈利1.649元，以昨日收市價17.98元計，股息率逾9.5厘，初步看來屬有吸引力。

不過，筆者細心分析後發現，九興去年全年業績理想原因是上半年業績強勁增長所致，若單計去年下半年的話，其實收入按年下跌0.18%至7.75億美元、毛利減少7.9%至1.85億美元、純利亦下挫7.53%至7862萬美元。

九興在2007年7月6日上市，上市價為15.5元，而筆者奉行長期投資，當年成功認購九興後便持有至今，九興上市逾17年期間雖然股價有上有落，但基本上幾乎每年均慷慨派息，累積每股派息已接近上市價，因此筆者現持貨接近「零成本」，目前也不會因為九興去年下半年業績短暫倒退便沽貨。撰寫此文的目的是與讀者分享，分析上市公司全年業績可以拆分為上半年及下半年業績去看，聚焦後者較能掌握其最新營運表現。

[葉創成 創富倉]