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港股兩日跌千點 比亞迪單日挫7.7%

【明報專訊】市場消化美國或延後減息，承接美股回吐，港股連續第二個交易日大跌，曾挫最多642點，低見23,577點。比亞迪（1211）績前被指其歐洲車廠遭調查，引發股價曾跌最多約9.5%，是去年10月8日以來最大跌幅，收市仍跌7.68%，成「最傷」藍籌。加上ATX拖累，恒指全日跌530點或2.19%，收報23,689點，跌穿10天、20天線，連跌兩日累瀉1081點或4.36%。國指收報8742點，跌2.32%，科指收報5639點，跌3.37%，國指和科指連跌3日，分別累跌約4.74%和約7.6%。

大市成交金額3391億元，比前一日增加15%。北水淨流入22.67億元，終止周四單日流出，北水本月累計流入1201.88億元。全周計，港股三大指數連跌兩周，科指累跌4.1%，國指累跌1.5%，恒指跌1.1%。

花旗降目標價 長和挫3.6％

ATX三隻拖累恒指跌151點，佔跌市比重約28.57%。英國《金融時報》周四報道指出，比亞迪的匈牙利車廠被歐盟委員會調查有否提供不公平補貼，引發股價失守400元，低見384元，收報391.6元，跌32.6元，成交額106.65億元，單一股份已推低恒指59點。其他汽車股方面，吉利汽車（0175）去年純利升兩倍仍捱沽，收市跌5.7%，報17.2元，但招銀國際提升該股目標價至23元。發盈警的北京汽車（1958）跌12.79%。

其他績後股方面，長和（0001）股價曾跌穿43元，收巿跌3.57%，報43.25元。花旗指業績遜預期，下調目標價約6.7%，至53元，瑞銀維持目標價59.5元及「買入」評級。長實集團（1113）收市跌5.79%；中國移動（0941）去年收入及盈利齊創新高，股價逆市升0.06%，至83.55元，瑞銀上調該股目標價至見103元，因預測去年至2027年純利複合年增長率5%。

分析：短期支持位23198

第一上海首席策略師葉尚志指出，市場傾向趁業績兌現後獲利沽貨，因港股急升兩個月期間未曾出現過適當整固，恒指20天線自1月17日以來首次失守，可能有進一步技術回吐壓力，短期支持位為23,198點。